控徐巧芯仿選舉公報「出爛招」！罷團：試圖混淆選民勿受騙

罷團在臉書發文質疑「徐巧芯又出爛招」。（圖取自剷除黑芯臉書）

2025/07/12 13:24

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委徐巧芯的「剷除黑芯」今天在臉書貼照發文，質疑徐「出爛招」，企圖藉由「偽造選舉公報」混淆視聽、誤導選民，並批任何試圖操作輿論、製造假資訊的行為，都將受嚴厲譴責；對此，徐巧芯回應，文宣上寫的是「反罷免投票指南」，並無偽造一事。

徐巧芯堅稱「反罷免投票指南」是正式文宣

對於指控，徐巧芯說，「我寫得很清楚，『反罷免投票指南』，教學反罷免支持者要如何投票，以及投票所的位置。紙質、大小都跟選舉公報不同，而且我每一頁都有簽名，是正式的文宣。」

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「剷除黑芯」表示，依照中央選舉委員會公告，罷免選舉公報僅會於「投票日前兩日」寄達，目前市面上流傳的徐巧芯版本「皆為偽造文件，請勿受騙」，身為民選立委，面對罷免請以正面態度回應民意。

社群平台上也有網友反映，身邊有認識的人收到「長的很像選舉公報的宣傳單」塞一排在信箱裡，已經有長者以為是中選會寄發。

網傳的這份「第11屆立法委員（臺北市第7選舉區）徐巧芯反罷免投票指南」，除了洋洋灑灑記載罷免答辯書內容，其中一面的版面設計，包含投票時間的寫法、姓名照片、基本資料、學經歷格式與區域立委選舉公報雷同，並將10項政見欄位改成政績列表，下方則是投票須知，備註提醒「投開票所請參閱後頁」，右下角小字寫著「徐巧芯印發」，這份文宣類似過往選舉公報和罷免案罷免公告內容的集合體。

罷團指出，徐巧芯企圖透過「偽造選舉公報」混淆視聽、誤導選民，極其惡劣且不可原諒，手段嚴重破壞民主機制，違背民代最基本的操守和責任，選民的眼睛是雪亮的，任何試圖操作輿論、製造假資訊的行為，都將受到最嚴厲的審判，「726用選票給國民黨看看台灣人民的智慧」。

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