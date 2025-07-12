大學分科測驗》歷史科考「知戰」題 全教會：軍事試題大增

今年大學分科測驗歷史科軍事試題大增。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/12 12:10

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2天首節考歷史科，全教會評論教師群分析，今年命題特色顯示出「知戰」的歷史化考題，軍事相關試題大增，如第5、7、12、19、34題等，尤其是中國近現代戰爭史共出了5題，側重古今映照與知識的應用，各方面均有命題，試題難易適中，預估分數與去年相似。

桃園市桃園高中老師黃正楷說明，今年結合時事命題，如第13題提到2023年埃及考古隊發現雕像、第21題提到嘉農的族群組成呼應台灣棒球世界12強冠軍熱潮，以及第23題提到查理曼獎說明阿亨市民理解歐洲統一象徵的觀點。

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此外，黃正楷舉例今年探究與實作題，如第18題了解史學思潮與現代思潮的互映，第39題利用文本判斷立場，並做出分析；第42題根據文本，分析歷史因果；學生皆須具備應用史學方法相關概念方能答題。

黃正楷表示，高三選修歷史比例增加，如反殖民化（第22題）、醫療史（第5、17題）、物種交流史（第3題）、藝術史（第13、29、32題）、性別史（第14、33題）等，另語言文化導入歷史分析，從中國、英國殖民印度的方言與官話研讀語言與國家統治之關聯。

另，黃正楷說，經濟史側重文化交流與物種交換，如第3、10、13、41、42題；原住民議題也仍是重點，如第20、25、26題等；今年仍有一定比例的傳統政治、制度題型，如第1、4、15、19、27、28、31題。

評論老師包括桃園市壽山高中蘇健倫、國立員林高中王偲宇、國立基隆高中盧慧芳、台北市成功高中邱俊明、台北市南湖高中陳正宜。

大學分科測驗歷史科今年出「知戰」歷史化考題，全教會教師群指出，軍事試題大增。（全教會提供）

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