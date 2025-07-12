宣傳反罷免 蔣萬安：國民黨一定要守住松山區這個最重要堡壘

台北市長蔣萬安出席王鴻薇反罷後援會成立大會。（記者方賓照攝）

2025/07/12 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市立委王鴻薇今日上午成立反惡罷松山後援會，請來藍、白兩黨主席以及台北市長蔣萬安、「戰鬥藍」召集人趙少康站台助講，蔣萬安表示，王鴻薇的選區除了北松山還有中山區，中山區結構綠大於藍，國民黨一定要守住松山區這個最重要的堡壘，大家支持蔣萬安就是支持王鴻薇，力挺王鴻薇就是力挺蔣萬安。

趙少康則說，全世界可以罷免國會議員的國家只有英國與台灣，日本、美國都不能罷免國會議員，即便可以罷免的英國，必須要有犯法等條件，「罷免不是民主」，況且20、30個立委一起罷就是反民主，他呼籲大家要用不同意罷免票來打臉民進黨與賴清德。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安指出，這次民進黨發動的大罷免，就是民進黨選輸就翻桌，因為民進黨在立法院變成少數，在野黨強力監督，賴清德總統不滿意，所以才要用大罷免無差別的罷免國民黨立委，這是全世界所有民主國家從未有過的事情，民進黨用人民納稅錢陪他們重選，這就是民進黨與賴清德的意圖，當民進黨掌握所有資源、國營事業以及網軍、媒體、電視台，大家唯一能抵抗民進黨的就是手上的一票，一定要在726投下不同意票。

蔣並呼籲現場民眾幫忙拉票、催票，因為根據民調數據，王鴻薇很危險，雖然支持王鴻薇的比例很高，但問到是否會出來投票的比例就比較低，反觀民進黨支持者會出來投票的比例高達9成，所以每一張選票都很關鍵。

蔣萬安強調，王鴻薇的選區也是他過去的選區，除了北松山區還有中山區，而中山區的結構綠大於藍，國民黨籍的里長只佔3分之1，所以這次王鴻薇很艱困，大家不能讓王孤立無援，國民黨一定要守住松山區這個最重要的堡壘。

此外，趙少康表示，前民眾黨主席柯文哲已經被關10個月，國民黨各地方黨部也都已經被抓差不多了，台北市黨部主委黃呂錦茹還關在看守所，「這是民主嗎？」民進黨口口聲聲「抗中保台」，還說王鴻薇是匪諜，但其實共諜都在總統府、國安會、外交部，他強調，抗中不可能保台，國民黨的立場是反共、反台獨，「民主才能保台」。

台北市長蔣萬安、戰鬥藍召集人趙少康出席王鴻薇反罷後援會成立大會。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法