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    首頁　>　臺北市

    帶人妻開房辯只是「月事來」休息 法官不信判賠50萬

    葉姓男子帶人妻到賓館開房間被人夫抓包後，辯稱人妻「月事來」，法官不採信，判葉男須判賠人夫50萬元。（情境照）

    葉姓男子帶人妻到賓館開房間被人夫抓包後，辯稱人妻「月事來」，法官不採信，判葉男須判賠人夫50萬元。（情境照）

    2025/07/12 10:31

    〔記者林嘉東／台北報導〕葉姓男子被控偷吃人妻小歡（化名），到賓館開房間被人夫撞見，遭人夫怒告求償100萬元。台北地院審理時，葉辯稱小歡當天生理期來，開房單純休息；法官認為，賓館房間具私密性，常為一般情侶約會、進行親密行為的場所，葉男與小歡已逾越一般交友分際，判葉男要賠償人夫50萬元精神慰撫金。

    人夫提告主張，他與妻子婚後育有3名子女，2人已結婚12年餘；去年11月間，他與友人抓姦葉姓男子與到台北市一家賓館開房，從下午3點待到下午5點，2人步出賓館時，被他與友人當場目睹；妻子事後向他認錯、道歉，但仍對他與子女造成難以承受的打擊，對葉男破壞他的婚姻與家庭難以忍受，提告向葉男求償台幣100萬元精神慰撫金。

    法院審理時，葉男稱，當天他與小歡參加共同朋友的婚宴，結束後小歡告訴他，才跟先生吵架吵到凌晨，加上正值生理期，感到身體疲憊不想返家，他就帶小歡到賓館休息，2人並未發生踰矩行為。

    不過，法官認為，台北市可供暫時休息的場所很多，旅館房間具有私密性，除有旅客過夜住宿外，常為一般情侶約會或進行親密行為的場所；葉男未選擇其他公開可休息場所，而選擇前往賓館開房間，顯見葉男與人妻的關係親密，已逾越一般交友分際，侵害人夫配偶權，判葉男須賠償人夫50萬元精神慰撫金。

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