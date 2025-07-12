普發現金被批救大罷免 黃國昌：民進黨標準就是只有自己可以

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/12 10:28

〔記者施曉光／台北報導〕立法院會昨日表決通過「強化經濟社會及民眾國安韌性特別條例」，匡列特別預算上限5450億元，明定全民普發現金1萬元，並刪除行政院原提案撥補台電1000億元，遭民進黨批評政策買票搶救被罷免的藍委，民眾黨主席黃國昌今日上午參加國民黨立委王鴻薇反惡罷松山後援會成立大會時受訪表示，民進黨說法完全侮辱台灣人民的智慧。

他指出，民進黨政府過去超徵逾1兆，況且普發現金議題早就在公共政策討論，並獲得人民支持，相關法案也早就提出，過去前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌也高喊普發現金，所以民進黨的標準就是只有自己可以，別人都不可以。

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黃國昌強調，美國關稅衝擊經濟，物價指數升高，普發現金可以幫人民紓解生活，並促進國內經濟活動，他奉勸民進黨不要把自己腦中的邪惡，強加於別人身上。

至於綠營質疑，刪除撥補台電1000億預算，造成電價上漲，將引發物價上漲，黃國昌回應，民進黨企圖甩鍋、造成恐慌，他在立法院已經說得很清楚，台電是國營事業的金雞母，台電原本都有盈餘，但自從蔡英文上任總統後，台電不斷虧損，上漲電價與物價，民進黨政府還拿3000億稅金補貼台電，「肥的只有『綠友友』」，希望民進黨正視問題，才能解決問題，不要模糊焦點。

對於外傳某些藍營人士認為與他合體，要比與國民黨主席朱立倫合體，可以得分更多，黃國昌表示，那都是見縫插針，在野黨團結在一起，不希望台灣的民主被民進黨沉淪，不要讓民進黨一黨獨大，國民黨與民眾黨在一些政策立場上或許不一樣，但無礙於兩黨合作並推動法案。

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