領了有損國家利益危害財政！網友到藍委臉書PO「全民普發萬元放棄領取切結書」

網友在李彥秀臉書底下留言「全民普發萬元放棄領取切結書」。（取自李彥秀臉書）

2025/07/12 10:07

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院昨天才三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，全民普發現金每人1萬元。不過，網路上就出現了「全民普發萬元放棄領取切結書」，放棄領取的理由是認為此條例有損國家利益，嚴重危害國家財政，使用放棄領取資格以對國家立法機關所做嚴正抗議，並給予最嚴厲譴責。

國民黨立委近日都在進行反罷免活動，其中李彥秀臉書一篇台北市長蔣萬安幫忙反罷的影片留言中，有網友貼上「全民普發萬元放棄領取切結書」，內容指「因藍白兩黨於立院所召開第11屆第3會期院會第20次會議於會中制定『因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例』。普發一萬元現金於全體台灣國民。本人認為此案有損國家利益，嚴重危害國家財政。願主動放棄此筆撥款之領取資格，此為本人○○○對國家立法機關所做嚴正抗議，並給予最嚴厲譴責。特立此切結書為證，如有不實，本人願負偽造文書等一切法律責任。」

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該切結書要求附上本人簽名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，並寄到116055臺北市文山區羅斯福路6段142巷1號財政部國庫署。

網友在李彥秀臉書底下留言「全民普發萬元放棄領取切結書」。（取自李彥秀臉書）

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