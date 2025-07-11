立法院三讀普發現金1萬元 行政院未提合法合憲救濟

民進黨團舉牌反對普發現金。（記者塗建榮攝）

2025/07/11 21:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅，立法院會今（27）日三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元，並明定每人普發現金1萬元，普發現金定於今年10月31日前完成，但條文未納入撥補台電。對此，行政院發言人李慧芝說，如要普發現金，需要舉債才有辦法支應，將擴大國家財政負擔。值得注意的是，過去藍白強行通過惡法，行政院第一時間必會回應「合法合憲救濟」，此次回應稿卻通篇未提。

李慧芝強調，感謝立法院支持行政院強化國土安全韌性規劃，這是打造安全韌性國家的重要經費；不過，特別條例當中原訂撥補台電1000億元同樣重要，是政府支持產業、照顧民生的重要一環，對於立法院刪除撥補台電條文的決議，政院感到十分遺憾。

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李慧芝指出，為因應美國對等關稅政策，賴總統與行政院長卓榮泰在全國進行20多場產業座談後，第一線業者普遍擔心同時面對美國關稅政策以及電價調漲的雙重壓力，政府為此希望以撥補台電、強化台電財務結構的方式來調節能源價格，舒緩國際物價波動對民生、產業及經濟造成的可能影響。

李慧芝說，近日賴總統與卓揆於南台灣各地瞭解災後復原情形時，都特別感謝台電同仁不分晝夜、不辭辛勞地搶修，直到此時此刻，或許都還能夠看到台電同仁在路邊暫作休息、就地用餐的畫面，對於撥補台電條文被刪除，卓揆心疼也感到愧對台電同仁，希望仍在各地搶修的台電同仁不要因為立法院的決定而氣餒。

行政院所提強化安全韌性特別條例的內容，就是依照中央政府累計歲計賸餘4100億元的額度來規劃，李慧芝說，如果要增加普發現金2350億的支出，需要舉債才有辦法支應，為了普發現金而債留子孫實屬不當。

李慧芝指出，現階段行政院正整合一切資源，以因應丹娜絲颱風所造成的損害，而且「颱風好發期」才剛開始，政府必須要做更充分的準備，然而如果要舉債普發現金，將會更加擴大國家財政負擔，再加上台電未獲得撥補、財務狀況不佳，電價審議委員會可能決議調漲電價，勢必將對民生產業帶來更多衝擊。

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