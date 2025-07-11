蔣萬安、王鴻薇夜市掃街 遇嗆大罷免大成功

台北市長蔣萬安（中）、藍委王鴻薇（左三）今早才一起站路口，不到12小時，晚上又到遼寧夜市掃街。（記者董冠怡攝）

2025/07/11 21:20

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安、藍委王鴻薇今早才一起站路口，不到12小時，又齊聚遼寧夜市掃街，團隊也立刻穿上「還稅於民」、「領現金、反惡罷」背心陪同，有帶小孩的爸爸對普發現金一萬元通過喊讚，零星民眾嗆聲「大罷免大成功」，反罷團隊火速反擊「大罷免大失敗」。

二人途經之處不少民眾爭相合影，「不同意罷免」看板舉牌者適時巧妙地融入背景，有支持者說，「一定要支持，還要拉票」、「我們家9票一定都挺你！」「鴻薇加油！」「要監票！防止有心人士亂搞」，還有人表示今天正好返台準備投票。

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有牽著孩子的爸爸對普發現金一萬元通過喊讚，王鴻薇對小朋友說，「你也有一萬塊！」過程中一名女子嗆聲「大罷免大成功」，離去前連講多次，反罷免團隊火速反擊「大罷免大失敗！」雙方隔空對喊，幸未起衝突。

蔣萬安表示，距離七二六只剩最後不到二週，希望大家一定要出門投下「不同意罷免」，看到很多民眾反應熱烈、說她在立法院表現很好，且今天在國會剛通過普發現金一萬元，大家都很高興，覺得這是應該的。

王鴻薇指出，現在受到美國貿易戰經濟衝擊的同時，希望藉由普發現金一萬元刺激經濟、刺激消費，讓所有的服務業業績蒸蒸日上，大家賺大錢、大賺錢。

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