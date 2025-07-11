輝達進駐北士科「這問題」卡關 北市府提T12基地備案

台北市副市長李四川說，市府認為最理想的方式是與新壽合意解約，重新設定地上權。（記者甘孟霖攝）

2025/07/11 17:51

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達有意進駐台北市的北投士林科技園區，鎖定新光人壽取得地上權的T17、T18基地，不過受限新壽與北市府合約仍卡關。台北市副市長李四川今天說，最理想的情況是北市府、新壽雙方合意解約，重新設定地上權。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布輝達台灣總部落腳北投、士林，台北市長蔣萬安也證實輝達屬意北士科T17、T18，北市府也成立跨局處小組，定期與輝達開會保持聯繫。

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李四川今受訪說，新光人壽昨天正式來文市府，表達希望將地上權直接轉移給輝達，不過此方式不合契約，雙方還需進一步釐清移轉方式。

依據合約，新壽需於取得使照後方可轉移地上權，當時合約設定取得使照期限為2022年起5年，得展延2年，也就是2029年前應取得使照。地政局長王瑞雲說，2029年如新壽尚未取得使照，且2次限期改善仍未見改善，最重可終止合約。

李四川也坦言，市府認為最好的方式是北市府與新壽雙方合意解約，市府透過合理價格將地上權贖回，再新設定地上權。不過此方法會碰上一個問題，土地收回後應重新公開招標，為讓輝達順利落腳，市府已函文內政部，探詢是否比照「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達的可能性。

李四川說，新壽如不同意，市府也有持續提供其他用地如北士科T12基地供輝達參考。

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