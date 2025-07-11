為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    輝達進駐北士科「這問題」卡關 北市府提T12基地備案

    台北市副市長李四川說，市府認為最理想的方式是與新壽合意解約，重新設定地上權。（記者甘孟霖攝）

    台北市副市長李四川說，市府認為最理想的方式是與新壽合意解約，重新設定地上權。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/11 17:51

    〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達有意進駐台北市的北投士林科技園區，鎖定新光人壽取得地上權的T17、T18基地，不過受限新壽與北市府合約仍卡關。台北市副市長李四川今天說，最理想的情況是北市府、新壽雙方合意解約，重新設定地上權。

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布輝達台灣總部落腳北投、士林，台北市長蔣萬安也證實輝達屬意北士科T17、T18，北市府也成立跨局處小組，定期與輝達開會保持聯繫。

    李四川今受訪說，新光人壽昨天正式來文市府，表達希望將地上權直接轉移給輝達，不過此方式不合契約，雙方還需進一步釐清移轉方式。

    依據合約，新壽需於取得使照後方可轉移地上權，當時合約設定取得使照期限為2022年起5年，得展延2年，也就是2029年前應取得使照。地政局長王瑞雲說，2029年如新壽尚未取得使照，且2次限期改善仍未見改善，最重可終止合約。

    李四川也坦言，市府認為最好的方式是北市府與新壽雙方合意解約，市府透過合理價格將地上權贖回，再新設定地上權。不過此方法會碰上一個問題，土地收回後應重新公開招標，為讓輝達順利落腳，市府已函文內政部，探詢是否比照「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達的可能性。

    李四川說，新壽如不同意，市府也有持續提供其他用地如北士科T12基地供輝達參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播