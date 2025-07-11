北院裁定沈慶京交保 北檢：尊重

京華城案被告威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/07/11 17:24

〔記者王定傳／台北報導〕涉京華城弊案的威京集團主席沈慶京，目前因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療中，律師因此聲請因病具保停押，台北地院今裁定沈慶京以自己的名義提出1億元保證金，並覓得具相當資力者提出2億元書面保證後，准予停止羈押，同時配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機雙重科技監控；對此，台北地檢署表示尊重。

北檢今日表示，沈慶京現罹疾病，經法官審酌專業醫療機構就醫建議，及考量看守所人力難以負荷戒護就醫，並參採檢察官意見，除對沈施以電子科技設備監控外，並禁止沈不當接觸同案被告及證人，對於法院裁定交保予以尊重。

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沈慶京的律師日前主張沈在台大醫院住院治療，聲請因病具保停押，法官10日開庭時要求基本條件是金額須高於先前的保金1億元，並須提出保證人出具保證書，保證沈不會逃亡。

檢方當時表示，尊重法院決定與看守所的專業，但建請法院審酌施以電子監控，以避免逃亡；辯方與沈討論後說，沈慶京被銀行抽銀根，只能提供1億元以下保金；沈也沒有朋友敢沾染上這件政治案件，沈也不願意為難朋友，無法提供「人保」；電子監控方式則希望採用「個案手機」每天定時報到方式，不要使用全時貼身的電子手環或腳環，以免干擾醫療器材及電波訊號。

法官審酌檢、辯雙方意見後今裁定，沈以自己的名義提出1億元保證金，並覓得具相當資力者提出2億元書面保證後准予停止羈押，同時配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機雙重科技監控。

裁定並限制沈慶京限制住居於台北市大安區，限制出境、出海8個月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並接受2種科技監技設備監控，電子腳環安裝於左腳。

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