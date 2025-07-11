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    大學分科測驗》化學科8成題目考高層次 全中教：硼元素恐超綱

    大學分科測驗化學科，全中教解題老師說，8成題目考高層次能力，硼元素題恐有超綱之虞。（全中教提供）

    大學分科測驗化學科，全中教解題老師說，8成題目考高層次能力，硼元素題恐有超綱之虞。（全中教提供）

    2025/07/11 17:02

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2節考化學科，全國高級中等學校教育產業工會解題老師群解析，今年探究跨科生活應用題多，考驗高層次科學理解能力，實驗題多對新課綱教學有正面影響，但製備硼元素題恐有超綱之虞，具鑑別度，均標將微幅下降。

    新北市樹林高中老師陳佩琪說，相較於去年，今年試題取材多元，新穎題組相當多，圖表題數量亦多，計算題型尚可，8成以上試題屬整合高層次能力的數據圖表分析。

    第18題為跨生物科酵素試題，實驗相關試題多重視化學實驗分析，例如第20題考實驗操作細節，第21至22題考數據推理能力，第12題是震盪反應與還原反應跨章節試題，第14至15題與第16至17題為探究實驗題型。對實驗教學有正面引導，生活化試題如第26至28題環境荷爾蒙，第29至31題為果膠生活化題型。

    台師大附中老師廖昕喬說，整卷屬中偏難，鑑別度高，學生如果有好好做實驗，了解實驗的運作、數據分析及流程將有助於答題，亦即對於推理數據分析認真實驗的學生較為有利，其中第19題製作硼元素恐有超綱疑慮，硼不在新課綱內，沒有看過的題材需要時間消化，觀念不夠清晰的考生答題會有些吃力。

    建中老師柯淑惠說，今年考題新穎，取材生活化，符合課綱精神，題目很漂亮。解題老師還包括召集人、台師大附中張荊壢、北市內湖高中蔡沛宸。

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