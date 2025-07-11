放棄上海優渥生活 「文山退葆」發起人：怕孩子再也不知「自由」

罷免賴士葆團隊「文山退葆」。（取自「文山退葆」臉書）

2025/07/11 16:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免最後衝刺階段，各地罷團仍持續奮戰中，台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」發起人林老師今（11日）透過社群平台發文，分享自己過去在上海待過10幾年，生活看似優渥卻不自由，屢屢看見對台灣的謠言，發現台灣一點點被侵蝕，因此決定回來，怕有天孩子再也不知何為「自由」。

林老師說，1999年到2016年是一段令人掙扎的時光，他在上海收入優渥、生活舒適， 工作繁忙、受人敬重，表面上什麼都好，但每天看著新聞播報一樣的謊言，看著人民沉默、低頭、習慣被管制 生活上的種種不自由，不能表達，也不敢表達， 就這樣過了16年，可是他心裡越來越清楚，那裡不是他的家。

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他說，忘不了2014年太陽花學運時，他在微信上看到對太陽花的謠言，針對台灣立法院的新聞報導惡意扭曲，留言區一片叫好，裡面充斥了一堆中國假帳號，當時他發現家園正一點點被侵蝕，人們卻以為一切安好。

林老師表示，所以他回來，不是因為他有多偉大，而是害怕有一天，他的孩子再也不知道何謂「自由」，怕有一天連說真話都要偷偷摸摸，怕這塊土地被一寸寸出賣、遺忘。

於是，林老師也投入民防工作，學習保護自己與家人，因為他相信，如果不守住，這塊土地真的會被中國併吞，2025年，他再次感受到這刺骨的危機，國會變了、憲政被踐踏，在地協力者正在幫中共開門，因此要站出來守護台灣，投下同意罷免。

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