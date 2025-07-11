為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    警追喪屍追到棄屍！北市艋舺大道檳榔攤命案 4嫌移送北檢複訊

    26歲李姓男子（圖右二）涉嫌毆打被害者致死。（記者王定傳攝）

    26歲李姓男子（圖右二）涉嫌毆打被害者致死。（記者王定傳攝）

    2025/07/11 16:40

    〔記者王定傳／台北報導〕19歲鄭姓男子前天（9日）被發現陳屍台北市萬華艋舺大道檳榔攤2樓；萬華警分局先後在新北市三重拘提涉毆打被害者的26歲李姓男子和他的18歲許姓女友及其他4名男女到案，今日下午3時許，將李、許等4名成年者移送台北地檢署複訊，4人面對媒體鏡頭，完全不發一語；涉案少年則移由少年法庭審理。

    警方調查，李男和死者鄭男、涉案者平日兄弟相稱，年紀最長、渾身刺青的李男是領頭大哥，混跡宮廟活動當陣頭、八家將；後因李男得知鄭男糾纏他女友，醋意大發，涉找7男2女將鄭男騙到檳榔攤二樓辦公室，持球棒毆擊、拳打腳踢，鄭男不支倒地昏厥，大家才離去，獨留16歲黃姓少年看守，他觀察鄭男仍有動靜，以為沒事，到一樓沙發睡覺。

    新北市汐止警分局緝毒人員6月逮獲未成年毒蟲，鎖定毒品來自艋舺大道這處檳榔攤，前天到場取締，發現黃姓少年趴在一樓大廳沙發呼呼大睡，搖醒他後搜出依托咪酯煙彈，怎料，上到2樓赫然發現鄭男倒趴在地，渾身是傷，已無氣息。

    警方連夜追查，將李男、許女等8名男女帶回偵訊，再加先前逮捕的黃姓少年，全案落網共計9人，其中有5名未成年在場觀看或參與凌虐。

    警方經交叉比對和隔離偵訊，逐步鎖定是李男、許女和許女的26歲湯姓女友、27歲朱男、16歲少年、黃姓少年等共6人涉嫌動手，成年者移送北檢複訊，未成年者移送少年法庭審理。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李姓男子的許姓女友（圖左二）也涉案被捕。（記者王定傳攝）

    李姓男子的許姓女友（圖左二）也涉案被捕。（記者王定傳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播