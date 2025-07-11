警追喪屍追到棄屍！北市艋舺大道檳榔攤命案 4嫌移送北檢複訊

26歲李姓男子（圖右二）涉嫌毆打被害者致死。（記者王定傳攝）

2025/07/11 16:40

〔記者王定傳／台北報導〕19歲鄭姓男子前天（9日）被發現陳屍台北市萬華艋舺大道檳榔攤2樓；萬華警分局先後在新北市三重拘提涉毆打被害者的26歲李姓男子和他的18歲許姓女友及其他4名男女到案，今日下午3時許，將李、許等4名成年者移送台北地檢署複訊，4人面對媒體鏡頭，完全不發一語；涉案少年則移由少年法庭審理。

警方調查，李男和死者鄭男、涉案者平日兄弟相稱，年紀最長、渾身刺青的李男是領頭大哥，混跡宮廟活動當陣頭、八家將；後因李男得知鄭男糾纏他女友，醋意大發，涉找7男2女將鄭男騙到檳榔攤二樓辦公室，持球棒毆擊、拳打腳踢，鄭男不支倒地昏厥，大家才離去，獨留16歲黃姓少年看守，他觀察鄭男仍有動靜，以為沒事，到一樓沙發睡覺。

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新北市汐止警分局緝毒人員6月逮獲未成年毒蟲，鎖定毒品來自艋舺大道這處檳榔攤，前天到場取締，發現黃姓少年趴在一樓大廳沙發呼呼大睡，搖醒他後搜出依托咪酯煙彈，怎料，上到2樓赫然發現鄭男倒趴在地，渾身是傷，已無氣息。

警方連夜追查，將李男、許女等8名男女帶回偵訊，再加先前逮捕的黃姓少年，全案落網共計9人，其中有5名未成年在場觀看或參與凌虐。

警方經交叉比對和隔離偵訊，逐步鎖定是李男、許女和許女的26歲湯姓女友、27歲朱男、16歲少年、黃姓少年等共6人涉嫌動手，成年者移送北檢複訊，未成年者移送少年法庭審理。

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李姓男子的許姓女友（圖左二）也涉案被捕。（記者王定傳攝）

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