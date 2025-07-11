北院裁定沈慶京1億現金+2億「人保」停押 電子腳環、手機雙重監控

涉及京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/07/11 16:26

〔記者張文川／台北報導〕涉嫌京華城容積弊案的威京集團主席沈慶京，目前因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療中，律師聲請因病具保停押，台北地院昨天開庭詢問檢、辯意見後，今天裁定沈慶京以自己的名義提出1億元保證金，並覓得具相當資力者提出2億元書面保證後准予停止羈押，同時配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機雙重科技監控。

裁定中並限制沈慶京限制住居於台北市大安區，限制出境、出海8個月，且不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，並接受2種科技監技設備監控，電子腳環安裝於左腳。

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受命法官許芳瑜昨（10）日開庭時指出，已收到衛福部立台北醫院、台北看守所的回函，醫院認為沈的腎臟感染必須開刀治療，北所則稱戒護人力有困難，合議庭評估是否已達因病具保停押程度，並提出可替代羈押的處分方案，令律師前往醫院詢問沈能提供的交保條件。

法官昨提出的3項具保條件，包括交保金必須高於今年初的1億元交保金額，並由有資力的保證出具相當金額的「人保」書面保證，並接受電子監控。

沈慶京的辯護律師蘇振文律見沈之後對於這3項條件都有意見，回覆法官說，沈慶京被銀行抽銀根，只能提供1億元以下具保金；沈也沒有朋友敢沾染上這件政治案件，沈也不願意為難朋友，無法提供「人保」；電子監控方式則是希望採用「個案手機」每天定時報到方式，不要使用全時貼身的電子手環或腳環，以免干擾醫療器材及電波訊號。

蘇振文還說，沈慶京以往常去位於新北三芝的父母墳前致祭，今年過年、清明節都不能去，沈很過意不去，若獲交保想去掃墓，但沿途會經過北海岸，又擔心監控設備警示大響，讓法院誤會他要逃亡。

法官說，具保停押的目的是為了醫療，不是讓沈去海邊遊山玩水兼掃墓，若准予交保後，沈有前往三芝的需求，應先告知法院，以利通知轄區員警前往確認，以防止逃亡。

法官表示，若是裁定採用電子腳環也會知會醫院，於實施必要的治療、有干擾醫療器材疑慮時，得予暫時卸除監控設備；若找無人擔任「人保」，則具保金額就會提高，也會給予數日籌款期限。

合議庭今天評議後，裁定沈慶京有條件具保停押。

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