大學分科測驗》補教師認化學科近4年最難 估頂、前標降6級分

得勝者補教老師江青釗（右）和黃鑫（左）都說，今年是108課綱上路以來考最難的一次。 （記者林曉雲攝）

2025/07/11 14:41

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2節考化學科，得勝者文教老師解題直指，今年是108課綱上路以來、近4年最難，題目很創新，每題都出的很漂亮，一堆圖表和數據，考生挫折感大，選擇題難易適中，但越寫越難，最難是混合題，複雜計算雖不多，但實驗題判斷多，甚至出現偏大學實驗範圍題目，對科學班及參加科展的考生有利。

老師江青釗表示，今年題目很創新，但讓多數考生苦不堪言，每題都是一堆圖表數據又創新，解題壓力超大，很多非頂尖考生答題時可能覺得「完蛋了」，建議基本分可以再多一點。

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預估今年5標，頂標、前標及均標皆估下降，108課綱上路來，以2023年考最難、5標最低，今年估更低，頂標估45級分（比去年估降6級分）、前標估38級分（比去年估降6級分）、均標估28級分（比去年估降4級分），後標估21級分，底標估15級分。

黃鑫表示，今年素養題比例太高了，多選題第16至17題像大學古典化學題，第23至25題組之題型很少見，另有偏冷門主題如單選第6至7題屬舊教材，新課綱有些版本未介紹；最後的混合題第29至31題出果膠題目，簡直是大魔王題，不是單純考酸鹼滴定，也考數值估算，題目難度這麼高，考生寫到這題組應該就沒力了。

化學分科測驗5標預估，頂標和前標皆估大降6級分。（得勝者提供）

混合題第29至31題如同大魔王題，不是單純考酸鹼滴定，也考數值估算。（記者林曉雲翻攝）

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