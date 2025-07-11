劉世芳視察國語日報社地下避難處 可容724人、已組民防防護團

2025/07/11 14:42

〔記者李文馨／台北報導〕內政部長劉世芳今前往位於台北市的國語日報社，視察防空避難設備設置情形。內政部表示，台北市目前可容納500人以上的防災避難處所約有6千餘處，佔全國24.7%，而國語日報社地下層避難空間可容納724人，工作人員已依據通報、防火避難引導及救護等需求組設民防防護團。

劉世芳今天聽取台北市政府簡報後，首先感謝市府對於內政部發布防空避難指引與城鎮韌性演習的全力配合，及感謝國語日報社對本次訪視的協助。現場也實地了解避難動線、空間環境，並和台北市張溫德副市長、國語日報社鄒祥瑞副社長針對提升防空避難設施進行討論。

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內政部透過新聞稿表示，經警政署及國土管理署盤點，目前台北市可容納500人以上的防災避難處所約有6千餘處，佔全國24.7%。國語日報社地下層避難空間可容納724人，工作人員已有依據通報、防火避難引導及救護等需求組設民防防護團，在危急情況發生時，即可依編組任務執行防護工作，這可作為民間企業及大樓強化防災應變及緊急處置典範。

內政部強調，推動全社會防衛韌性工作就是要讓民眾從生活中，培養面對突發狀況或危機時的應變能力，唯有透過持續的防災訓練，才能夠在危急情況時，發揮正確應變措施及救援行動，保護自己也能守護他人。內政部在輔導建築物落實防空避難設備的維護管理之際，同時舉辦「守護之盾－防空避難體驗特展」，讓民眾在7月底前可以透過展覽，熟悉防空避難指引及相關應變措施。

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