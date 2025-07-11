大學分科測》驗化學題型創新 全教會：想考高分必須靜下心

分科測驗化學科今年題型創新，全教會教師群認為，想考高分，考生必須靜下心答題。（全教會提供）

2025/07/11 14:49

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今（11）日登場，第2節考化學科，全國教師會評論教師群認為，今年題目較新穎、跨章節題目多，若要考高分，考生需要靜下心活用所學知識，具有高度鑑別度，與去年相比，整體較難，預估分數較去年下降。

桃園市平鎮高中老師徐榮謙說明今年試題特色，創新題如第12題提到振盪反應，有別以往考到振盪反應只考到現象觀察與推論，今年題目更加深入探討化學反應與其變化；另考出往年比較不易出現之題型，例如第6至7題提到交聯反應，以往交聯反應題型較不常出現，今年不僅針對其反應出題，同時也針對其反應性質進行探討。

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此外，今年混合題型配分為24分，徐榮謙表示，除了多選題外，還包括問答如第23至25題提到非理想溶液的性質，運用到多選、問答及解釋原因的題型出題，整體混合題型設計恰當；探究實作題則如第16至17題題組，利用甲烷與氧氣混合氣體燃燒時的火焰高度進行分析與探討反應過程，並利用圖表推論火焰高度與各物質變化的速率關係。

評論教師還包括桃園市平鎮高中吳明禧、桃園市武陵高中張孟萱、新北市秀峰高中李梃萁、新北市板橋高中鄭伯俊、新北市新店高中王瓊蘭。

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