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    大學分科測驗》物理科亮點 全中教：台灣突破性「浸潤視微影技術」

    大學分科測驗今年物理科亮點，全中教評論教師群肯定提及台灣半導體突破性之「浸潤視微影技術」。（全中教提供）

    大學分科測驗今年物理科亮點，全中教評論教師群肯定提及台灣半導體突破性之「浸潤視微影技術」。（全中教提供）

    2025/07/11 13:55

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今日首節考物理科，全國高級中等學校教育產業工會解題老師群直指，今年試題最大的亮點在第24至26題組，取材自半導體製程相關技術，其中第24題測驗的概念是台灣發展出的半導體技術「浸潤視微影技術」，在試題中提及台灣半導體技術突破性的發展，展現基礎科學在產業發展中扮演舉足輕重的關鍵角色。

    全中教分析，整份試題較去年難度更適中，學生掌握物理核心概念皆有機會順利作答，其中第19至20題的腳踏車情境題組，相較去年的腳踏車試題，學生只要掌握核心概念就能作答，另第21至23題組為電力線等位線實驗，是課綱內的實驗，學生只要有實際操作過就易答題，除了能正確判斷之外，也要能夠說明判斷的理由，實驗題難度不高，有助於現場實驗教學，同時也鼓勵培養學生知其然也知其所以然的學習態度。

    此外，全中教表示，今年物理科的選擇題，難度適中，各個冊別皆有提及，均為基本的物理概念的評量，其中第18題的考點比較少見，也相當特別，如果單看5個選項都是正確的科學事實，但題目是希望學生找出能支持推論出特定結果的實驗證據，可算是評量學生在探究能力中論證的基本能力。

    評論教師包括中央大學附屬中壢高中老師林欣達、北一女老師蔡亦涵、建中老師王鈞、台師大附中老師高銘宏、台中市文華高中老師劉几華。

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