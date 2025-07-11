北捷2站列車資訊顯示器升級 倒數分秒、列車位置、顏色標記車廂人潮

記者今天走訪實測，台北車站的紅線月台、中山站紅線及綠線月台，目前都可見新版顯示器。（記者董冠怡攝）

2025/07/11 15:18

〔記者董冠怡／台北報導〕對於頻繁搭乘捷運通勤的民眾來說，當下時間、班距分秒、列車動態、車廂擁擠程度，都是關注焦點。台北捷運在臉書上分享，捷運台北車站、中山站的資訊顯示器升級，放大時間、倒數分秒及列車位置、顏色標記車廂人潮多寡，引起網友討論、1000多個讚。

北捷說明，升級版功能包括螢幕左上角，以紅底反白字型顯示現在幾點幾分，沒帶手錶也不焦慮；倒數計時放大顯示，一看就知列車還有多久進站，降低緊張焦慮；顏色辨識哪節車廂人多、人少，綠色代表空間舒適、黃色人潮普通、橘色人潮略多、紅色人多擁擠；列車剛走或即將到站，動畫即時看懂，貼近通勤需求。

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有眼尖網友表示，「之前就有了」、「簡明時尚設計感十足」、「為什麼只有這兩站，敲碗雙連、民權西路、中和新蘆線也要」、「希望大站能夠同步」，部分民眾則提醒，時間標示跟進站倒數時間太靠近容易混淆、列車動態的字體太小，還有台灣觀光客多，相關指標應對外籍人士更為友善。

北捷補充，先前因應台北車站、中山站改造計畫，月台資訊顯示器配合調整版型，其他車站版面將視旅客意見回饋另行規劃。

記者今天走訪實測，台北車站的紅線月台、中山站紅線及綠線月台，目前都可見新版顯示器，北車藍線仍維持舊有電子看板，跑馬燈搭配時間、顯示3個捷運站的動態。

記者今天走訪實測，台北車站的紅線月台、中山站紅線及綠線月台，目前都可見新版顯示器。（記者董冠怡攝）

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