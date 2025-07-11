大學分科測驗》化學反應兩極！台北有考生認「一定100分」 也有稱不順

這次化學測驗考生反應兩極，有人認為相當簡單「一定考100分」，有考生認為程度中等、不難，也有考生覺得應答不順。（記者孫唯容攝）

2025/07/11 13:28

〔記者孫唯容／台北報導〕114學年大學分科測驗今（11）日登場，第二節考化學中午12時10分結束，這次化學測驗考生反應兩極，有人認為相當簡單「一定考100分」，有考生認為程度中等、不難，也有考生覺得應答不順；面對詢問與模擬測驗難度差異，多數人認為感受差不多，但是也有少數同學認為差距太懸殊。

西松高中鄭同學說，感覺本次考試程度中等，其中有一題寫到物理的碰撞，歷屆考題有過類似題目，只要有寫過歷屆考題就可以順利答題；麗山高中陳同學表示，考題就是很正常的程度，自己不是很拿手化學，但是寫起來難度屬於中間、偏不難，難度很平均，自己沒有印象深刻的題目。

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市立大同高中廖同學同樣認為，題目不難也不簡單，跟模擬考、歷屆考題寫起來差不多，但是這次考試比以往自己練習時寫起來更順利，考試完覺得可以再上升一、兩級分，雖然有些題目還是有點難，但是自己有信心；來自大直高中陳同學面對考試則十分有信心，覺得「太簡單了」，自己很擅長化學，沒有覺得哪些題目比較活、比較難，這次測驗比模擬考、學測都簡單許多，認為自己一定可以拿到100分。

和平高中一名男同學表示，比起寫模擬考多一點點信心，但是難度距難太多，寫到後面題組沒有足夠時間研究，特別是最後一題與果膠相關的題型，有融合酸鹼反應、酸鹼曲線等概念，但是自己無法把題目看完，就需要開始寫答案；大同高中一名男同學則認為，考題寫起來和模擬考差別不大，但是自己寫起來感覺不太順，覺得有點難，考「有機」的題型蠻多的，平常考試就會看到，如果有唸書應該能順利應答。

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