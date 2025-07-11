張智倫爭議多 選舉違反行政中立、申報逐年富裕疑用資源壯大勢力

國民黨立委張智倫。（資料照）

2025/07/11 15:38

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨立委張智倫去年1月13日當選立委，但在選舉期間就屢爆爭議，包含與總統候選人、新北市長侯友宜在須遵守行政中立的國民運動中心選舉造勢，甚至動員上課學生參加活動，還被爆家族領取新北市政府補助，宣傳自家選舉；另外，罷免團體質疑，張智倫財產申報逐年富裕，疑似運用地方與家族資源壯大勢力，將公共利益轉為私有籌碼，盼最終能罷免下架成功。

張智倫於2023年11月7日遭投訴，與侯友宜於11月6日出席中和區國民運動中心舉辦的中和體育嘉年華活動，竟動員直排曲棍球隊學生「上課時間被要求請假參與活動」，甚至不少民眾現場高喊凍蒜、立委及總統好，遭質疑在須遵守行政中立的國民運動中心，利用公家場所、以體育之名，行選舉造勢之實。

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另外，張智倫家族於2023年11月3日還被投訴，領取新北市政府補助，宣傳自家選舉，當時對手吳崢痛批，張智倫家族長期在地方的行事作風皆是如此，不顧行政中立享特權，甚至不把納稅錢放在眼裡。

藍白黨團去年在程序委員會中將中央政府總預算案暫緩列案，張智倫嗆「退回總預算剛好而已」，遭質疑家族身家超過100億元、個人持有土地就高達92筆，竟不在意老百姓們的生活，把學生、兒童等預算全擋光。

張智倫父親、前立委張慶忠2023年11月20日被爆，位於新北中和區的透天厝頂樓加蓋的違建，竟作為高爾夫練習場使用，甚至比合法可用範圍，長度多出6成，遭質疑無視公安和法規，後續張智倫透過影片聲明，強調產權不是他所有，也不住在那裡，並稱已雇工拆除違規增建的建物。

罷免團體提出，張智倫財產申報逐年富裕，明暗利用家族與地方資源鞏固權勢，「地方山頭」式的勢力，不僅通過灰色地帶私相授受，更企圖以金錢綁架選票，讓選舉失去真正代表民意的意義，如張姓家族，長期挑戰民主制度的基本原則，這種行為已嚴重損害台灣40年來所建立的自由民主基礎。

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