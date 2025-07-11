大學分科測驗》物理考題創新 頂標和前標預估提升

大學分科測驗物理題組題，以半導體製程曝光機為引子，考波動學等物理概念。（記者林曉雲翻攝）

2025/07/11 12:46

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今日首節考物理科，得勝者文教物理老師陸怡中解析，今年命題很有創意，例如第16題考出電磁學與探究實作題目，重點是考單極馬達的原理與磁力方向判斷，題目設計簡易的單極電動馬達實驗，考生不需要計算，只需要判斷，屬於創新題。

陸怡中表示，與去年相比，頂標和前標估比去年提升，五標預估頂標49級分、前標42級分、均標28級分、後標18級分、底標14級分。

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陸怡中進一步說明第16題，認為是有趣的科學實驗入題，結合非常多的章節，例如考生要判斷電流的流向，磁鐵N極和S極排列方式（磁極判斷之左手定則），以及電流磁效應等單元。

此外，第24至26題組題考出半導體製程，跨足了物理波動學、現代物理、資料分析與素養導向實驗情境設計，具有強烈的素養導向與應用性，是融合實務應用與基本理論的題型。

陸怡中細說，第24題考的是課內物理基本觀念判斷（波動與介質，光進入不同介質後的變化），第25題考對題目的理解能力（穿透率與吸收係數的關係），第26題的圖形不難判斷，結合自然指數衰減公式與圖表判讀，對高分群考生來說，大考中心這題有點「佛心」。

陸怡中表示，目前高中課程沒有教半導體製程，但此題組題並未超綱，命題是藉著半導體製程曝光機作為「引子」，要考生依題目給定的條件逐一答題。

大學分科測驗物理科考題，得勝者老師陸怡中指有一題大考中心顯得有點「佛心」。（記者林曉雲攝）

大學分科測驗物理5標，補教得勝者預估頂標和前標均提升。（得勝者提供）

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