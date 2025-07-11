高齡科技計畫啟動18月 吳誠文：要推動組國家隊讓更多服務落地

行政院政委兼國科會主委吳誠文發表台灣高齡科技成果，強調將要組國家隊，讓服務與應用實際落地，促進民眾福祉。（記者吳柏軒攝）

2025/07/11 13:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院「高齡科技產業行動計畫」啟動至今18個月，政務委員兼國科會主委吳誠文今（11日）強調，以科技創新滿足長者與照顧者需求，但台灣產業多販售零組件或代工OEM、ODM，民眾或機構要使用還得跟國外買，將來要推動組國家隊，讓更多高齡科技服務落地；估相關產值今年可破3千億元。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融表示，去年獨居、老老照顧人數已攀升逾156萬人，估青壯年對老年人口比值在2035年是2.3比1，人口老化加上照顧人力缺口成重大問題，高齡科技計畫啟動18月至今，以公私協力促成地方政府、NPO、社區、照顧及醫療機構、學研機構等，打造長者在地幸福老化。

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呂佩融舉例，已有業者研發醫療或長照機構的智慧管理運營系統，以電子圍籬輔助巡房，具有跌倒偵測與即時通報；雲林地區則推動樂齡數位學習平台，教長輩數位科技還能賺雲林幣；清大新創團隊則開發高齡AI音樂創作與陪伴；台東縣將AI智慧語音導入馬蘭文健站，讓長者用母語就能迅速取得生活及醫療服務資訊。

吳誠文表示，高齡科技計畫結合國科會、經濟部、數發部、衛福部、教育部、內政部、文化部、原民會等資源，去年啟動，除了醫療院所，未來甚至達到在宅醫療及社區；但發現，台灣產業代工強，國外廠商來台找零件，反而我們民眾要使用須跟國外購買系統或服務，需組台灣國家隊，直接供應台灣需求。

數發部次長林宜敬點出，高齡科技有很大商機，為鼓勵台灣新創投入長照等工作，可競賽選拔國家隊成員，輔導在地廠商，舉例現有諸多產品實際銷售，如智慧床墊可偵測臥床時間，將想辦法創造生態系，輔導優質企業獲得穩定訂單。

國科會科技辦公室報告高齡科技產業行動計畫，盼推動高齡者需求的市場經濟，擴大高齡數位賦能，提升照顧者效能並優化高齡生活等願景。（記者吳柏軒攝）

行政院「高齡科技產業行動計畫」結合國科會、經濟部、數發部、衛福部、教育部、內政部、文化部、原民會等8大部會，共同推動高齡科技。（記者吳柏軒攝）

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