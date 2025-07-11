藍白普發現金 吳思瑤斥向子孫借錢為救罷免

立法院11日舉行院會藍白預計闖關特別條例案，民進黨立委舉海報痛批債留子孫。（記者方賓照攝）

2025/07/11 12:33

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日通過民眾黨團提案修正討論事項議程，將規模4100億元的特別條例草案放在首案，民進黨立委吳思瑤於大體討論階段表示，藍白迷信慷國家之慨，向子孫借錢，可以挽救他們眼前被罷免的命運；民進黨立委林楚茵也說，國民黨團書記長王鴻薇早上受訪稱，她的生日願望是大罷免大成功，祝福她生日願望成真！

吳思瑤說，罷免治百病，這個病是藍白的心病，他們迷信慷國家之慨，向子孫借錢，可以挽救他們眼前被罷免的命運，為了擠出2350億元普發現金1萬元，當散財童子，犧牲掉的是國家撥補台電1000億元的珍貴預算。台電是國家的，沒有顏色，在野黨永遠對台電貼上負面標籤，執意刪除撥補台電預算，如果這1000億被刪減最終造成物價齊漲、民生波動，請找藍白負責。

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吳指出，國民黨突襲式、黑箱的版本，要讓特別條例規模加碼到5400億元，財源怎麼來？行政院用得是歲計賸餘，把經濟發展的紅利與全民共享，這些暴增的預算要舉債來支應，用子孫的錢買反罷免的票，違法違憲，請大家看清楚藍白的本質就是傷害國家。

林楚茵也說，風災重創南台灣，民眾飽受無電之苦，台電人員第一時間冒風雨搶修復電，藍白卻在此刻聯手黑箱打算砍掉撥補台電的1000億元預算，導致台電無法更新老舊設備，難以擴充種種應變能量，鱷魚的眼淚最可怕，藍白展現加害人裝無辜，還好意思宣布要補貼人民，這就是最噁心的演出。

民進黨立委王義川也說，藍白為了救國民黨立委被罷免的選情，拿國庫的錢幫忙政策買票，中南部風災過後，還有地方仍未復電，稍早才剛要開始討論，藍委就拿著1萬元在擺拍，國民黨為何不拿自己的黨產出來發錢，人在做天在看，大罷免大成功。

白營方面，民眾黨立委林國成表示，民眾黨提出的法案是理性、務實、科學，不會一味的花錢討好選民，現在看起來選民真的很需要這筆錢，執政黨為何要稱還錢於民是掏空國庫？取之於人民、還之於人民，這是任何一個政黨該做的。

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