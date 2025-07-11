大學分科測驗》首節考物理 全教會：半導體製程入題

大學分科測驗首節考物理 ，全教會物理老師們解析表示，今年考出半導體製程題目。（全教會提供）

2025/07/11 12:09

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今（11）日登場，首節考物理科，全國教師會114分科測驗評論物理科教師群解析，今年是國際量子科技年，半導體製程入題，試題內容取材廣泛，結合生活情境 重視概念融會貫通。

北一女物理老師簡麗賢說明，試題結合生活和時事新聞及科學的實際應用，例如今年是國際量子科學與科技年，評量學生是否知道普朗克、愛因斯坦、波耳、德布羅意等物理學家重要的理論。

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簡麗賢分析今年試題內容取材多元化，重視融會貫通物理概念，取材範圍涵蓋課綱領域內容，例如測驗考生量子現象的光電效應、波耳氫原子模型、理想氣體馬克士威速率分布等。

此外，簡麗賢表示，今年考題強調108課綱內實驗，例如有關等電位線與電力線概念，學生是否真正操作實驗會影響作答，而今年取材與去年試題主題腳踏車的力學概念，評量學生有關剎車時的摩擦力概念和位移，呼應腳踏車的物理學，整份試題考驗學生是否融會貫通還是囫圇吞棗。

至於科學素養題型，簡麗賢表示，符應課綱核心素養理念，例如半導體製程測驗學生的閱讀理解能力，電位線與電場的實驗操作和分析測驗考生的探究與實作課程理念。

評論老師還包括桃園市平鎮高中老師蔣佑明、基隆女中老師張仁壽、台北市大直高中老師陳東閔、台北市成功高中老師蔡豐光。

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