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    首頁　>　臺北市

    寄養毛孩要注意！網路平台恐藏陷阱 飼主需查明許可證

    目前台北市計有183家特定寵物業者，動保處已在官網公布名單，並列明評鑑最新查核結果，方便飼主為毛孩選擇符合需要的寄宿場所。（動保處提供）

    目前台北市計有183家特定寵物業者，動保處已在官網公布名單，並列明評鑑最新查核結果，方便飼主為毛孩選擇符合需要的寄宿場所。（動保處提供）

    2025/07/11 13:01

    〔記者孫唯容／台北報導〕外出旅遊毛孩怎麼辦？暑假期間許多民眾會規劃外出旅遊，如果家裡毛孩無法同遊，需要寄養照顧，台北市動物保護處特別提醒飼主，須指名具有特定寵物業許可證的合法寵物業者，目前台北市計有183家特定寵物業者，動保處已在官網公布名單，並列明評鑑最新查核結果，方便飼主為毛孩選擇符合需要的寄宿場所。

    動保處表示，農業部將犬、貓列為特定寵物，並規定經營特定寵物寄養、買賣及繁殖皆需要申請特定寵物業許可證，合法業者除了場所設施通過政府單位每年定期查核外，更被要求需要有動物照顧相關科系畢業或通過200小時的動物保護專業訓練的專任人員，讓寵物獲得安心照顧。

    動保處點名，近年來常見網路新興許多寵物服務媒合平臺，如「毛小愛」、「PetBacker」等，方便飼主與業者接洽，但卻未篩選業者是否合法，民眾若發現「家庭式寵物旅館」、「寵物寄宿」、「安親保母」等廣告時，要先查明業者有無標示特定寵物業許可證字號，沒有標示許可證字號即屬違法，更可能是非法業者。

    動保處更發現業者常以聲稱不收取寵物寄養的費用來吸引民眾，另以飼料、飲食、攝影照顧等名目收費，違法收費提供毛孩寄養服務，經查獲者可依違反動物保護法第22條第1項之規定，處新臺幣10萬元以上300萬元以下罰鍰。

    動保處呼籲，民眾若想要經營特定寵物的寄養服務，應先向動保處申請特定寵物業許可證才能營業，民眾若有寵物寄宿需求可在LINE通訊軟體加入「福樂寵 LOVE PET CARE」LINE官方帳號或查詢動保處官網，若發現違法經營寵物寄養之情形，可蒐集相關事證並撥打1959動物保護專線檢舉，以保障自身與毛孩的權益。

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