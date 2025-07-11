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    特別條例今力拼三讀 傅崐萁：是否撥補台電要卓榮泰來報告再決定

    國民黨團總召傅崐萁。（記者陳逸寬攝）

    國民黨團總召傅崐萁。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/11 10:58

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判結果還未公佈，不過立法院國民黨團稍早召開黨團大會，已決定今天院會處理行政院版本的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，刪除撥補台電1千億，並新增普發現金1萬元（2300億），預算匡列約5400億元。

    針對台電撥補，國民黨團總召傅崐萁說，這個部分國民黨團持有保留，必須要由行政院長卓榮泰到立法院來，針對台電撥補是否能夠不漲電價，以及國家的能源政策是不是要做一個全面的檢討，正式告訴全民我們的能源政策的走向到底是如何，能不能解決台灣用電等問題，國民黨團再來決定是不是要撥補台電。

    針對國土韌性的部分，傅崐萁表示，聽到很多保護台灣保護國家的聲音，這本來就是我們的天職，雖然民進黨用各種手段來抹黑抹紅，甚至把一些奇怪的項目包在國土韌性裡面，「但是基於台灣安全防衛的必要，這1500億我們會來支持」。 但是還是要看民進黨所提出的細項是不是真的用在台灣的保衛上，還是又一樁一樁像獵雷艦一樣的貪贓枉法。

    傅崐萁也強調，國民黨堅持普發現金1萬元，希望今天國民黨團認為特別條例沒有疑義的部分，應該要儘快的來三讀通過，回應基層的鄉親百姓，「我們今天會勇於負責，對人民的承諾，我們今天會來實現。」

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