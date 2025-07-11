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    曹興誠請辭「全社會防衛韌性委員會」顧問 府：持續在民間守護國家安全

    曹興誠於上（6）月26日舉行委員會第三次委員會議之時，已向總統懇辭委員會顧問一職，曹興誠也向總統表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。（資料照）

    曹興誠於上（6）月26日舉行委員會第三次委員會議之時，已向總統懇辭委員會顧問一職，曹興誠也向總統表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。（資料照）

    2025/07/11 10:09

    〔記者蘇永耀／台北報導〕聯電創辦人曹興誠原本被賴清德總統聘任為「全社會防衛韌性委員會」顧問。總統府發言人郭雅慧今日表示，曹興誠於上（6）月26日舉行委員會第三次委員會議之時，已向總統懇辭委員會顧問一職，曹興誠也向總統表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。

    針對這項請辭動作於今早傳出後，部分媒體做出揣測，藍營政治人物也稱與曹興誠日前被爆交往中國籍女子，甚至被公布多張親密照一事有關；不過，曹興誠當時加以駁斥，且該爆料是發生在今年2月間；曹興誠則於6月請辭顧問職務。熟悉內情人士指出，這樣的連結不符實情，只能說部分媒體的揣測是「小說家」。

    府方人士表示，曹興誠先生長年關心國家安全與社會韌性，自113年9月起，擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，提供政府建言。而委員會第1屆委員及顧問聘期已於114年5月19日屆滿，曹興誠先生因個人因素婉復續任，並無媒體所提解除職務情事。未來亦將一本初衷，為台灣貢獻心力。

    賴總統在去年成立全社會防衛韌性委員會，聘任國防安全研究院董事長霍守業、全聯董事長林敏雄、曹興誠以及中國佛教會淨耀法師等4人擔任顧問。

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