柯建銘要用刑法100條對付藍委？許宇甄：踐踏民主與極權野心

國民黨立委許宇甄。（資料照，許宇甄國會辦公室提供）

2025/07/11 11:48

〔記者林欣漢／台北報導〕民進黨團總召柯建銘日前稱，要動用刑法第一百條內亂罪對付國民黨立委，甚至揚言要「殲滅所有在野黨委員」。國民黨立委許宇甄今日於國是論壇發言指出，這不是正常政黨競爭，而是一場明目張膽的政治清算，是對台灣民主制度的公然踐踏與羞辱，更赤裸展現民進黨政權對權力的無限貪婪與對在野黨的敵意。

許宇甄批評，當年民進黨就是靠著反對威權起家。1991年成立的「100行動聯盟」，正是為了廢除刑法第100條這項用以鎮壓異己的惡法。然而如今的柯建銘，狠狠打臉過去一直主張廢除刑法第100條的民進黨，也狠狠打臉賴清德，更是對民主前輩的背叛，也是對當年民主運動的公然踐踏。

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許宇甄喊話民進黨立委們，如今你們的總召卻帶頭主張用「內亂罪」對付在野黨，你們是忘了自己的來時路，還是忘了你們活在2025年？民進黨所謂的「民主進步」，難道就是進步到能用國家機器剷除異己？還是要進步到民主獨裁？

許宇甄表示，更諷刺的是，賴清德一方面高唱「團結國家」，一方面默許柯建銘叫囂「殲滅在野」；賴清德不溝通、不協調，反而四處亂講、造謠，鼓動社會敵我對立，將反對者貶為「雜質」。這樣的總統不是在團結社會，而是在撕裂國家；不是在捍衛民主，而是在摧毀民主。

許宇甄指出，賴總統老是指控中國用國安名義打壓異己，如今自己卻走在極權統治的老路上。

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