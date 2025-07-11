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    23人調升二審檢察官！偵辦京華城案 北檢江貞諭調升

    法務部。（資料照）

    法務部。（資料照）

    2025/07/11 09:47

    〔記者王定傳／台北報導〕法務部檢察官人事審議委員會今日審議通過23位二審檢察官名單，包括偵辦京華城案的台北地檢署主任檢察官江貞諭、新北地檢署襄閱主任檢察官江祐丞、中檢襄閱主任檢察官林宏昌共23人確定調升二審檢察官。

    檢審會9位票選檢審委員本月3日先舉行檢審會「會前會」，聯合推薦調警政署政風室主任陳淑雲、江貞諭、江祐丞、林宏昌、北檢主任檢察官謝雨青、鄧巧羚等35人，經正式檢審會討論後，轉呈法務部長鄭銘謙遴定23名正式名單，檢審會今日再審議通過。

    23名調動二審檢察官名單如下（依機關、期別排序）：

    1.黃士元（36）北檢

    2.許祥珍（36）北檢

    3.陳淑雲（38）北檢

    4.林黛利（39）北檢

    5.林仲斌（40）嘉檢

    6.曾靖雅（40）雄檢

    7.林珮菁（41）北檢

    8.李允煉（41）桃檢

    9.郭文俐（41）南檢

    10.江貞諭（42）北檢

    11.楊仕正（42）中檢

    12.謝雯璣（42）嘉檢

    13.蔡宗聖（42）南檢

    14.馬中人（43）北檢

    15.張友寧（43）北檢

    16.林宏昌（43）中檢

    17.呂建興（43）雄檢

    18.劉穎芳（43）雄檢

    19.謝雨青（44）北檢

    20.鄧巧羚（44）北檢

    21.江祐丞（44）新北檢

    22.吳曉婷（44）彰檢

    23.詹益昌（45）中檢

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