23人調升二審檢察官！偵辦京華城案 北檢江貞諭調升

法務部。（資料照）

2025/07/11 09:47

〔記者王定傳／台北報導〕法務部檢察官人事審議委員會今日審議通過23位二審檢察官名單，包括偵辦京華城案的台北地檢署主任檢察官江貞諭、新北地檢署襄閱主任檢察官江祐丞、中檢襄閱主任檢察官林宏昌共23人確定調升二審檢察官。

檢審會9位票選檢審委員本月3日先舉行檢審會「會前會」，聯合推薦調警政署政風室主任陳淑雲、江貞諭、江祐丞、林宏昌、北檢主任檢察官謝雨青、鄧巧羚等35人，經正式檢審會討論後，轉呈法務部長鄭銘謙遴定23名正式名單，檢審會今日再審議通過。

請繼續往下閱讀...

23名調動二審檢察官名單如下（依機關、期別排序）：

1.黃士元（36）北檢

2.許祥珍（36）北檢

3.陳淑雲（38）北檢

4.林黛利（39）北檢

5.林仲斌（40）嘉檢

6.曾靖雅（40）雄檢

7.林珮菁（41）北檢

8.李允煉（41）桃檢

9.郭文俐（41）南檢

10.江貞諭（42）北檢

11.楊仕正（42）中檢

12.謝雯璣（42）嘉檢

13.蔡宗聖（42）南檢

14.馬中人（43）北檢

15.張友寧（43）北檢

16.林宏昌（43）中檢

17.呂建興（43）雄檢

18.劉穎芳（43）雄檢

19.謝雨青（44）北檢

20.鄧巧羚（44）北檢

21.江祐丞（44）新北檢

22.吳曉婷（44）彰檢

23.詹益昌（45）中檢

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法