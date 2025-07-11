反罷免告急回防本命中山區？ 蔣萬安這麼說

台北市長蔣萬安（右）今日輔選行程回防本命區中山區，陪同國民黨立委王鴻薇（左）街講。（記者羅沛德攝）

2025/07/11 09:40

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免白熱化，距離726投票剩下最後兩週，台北市長蔣萬安今（11日）兩場輔選行程回防本命區中山區，陪同國民黨立委王鴻薇街講、掃夜市。媒體問蔣萬安是選情告急還是要顧好本命區？蔣萬安說，中山區是他從小成長的地方，當然非常有感情，不能讓優秀立委被罷免，要給王鴻薇支持、鼓勵。

蔣萬安今陪同王鴻薇，於南京東路、吉林路口街講，蔣萬安受訪說，去年選出王鴻薇擔任立委，他感到非常驕傲，這段期間看到王鴻薇非常認真，不管為中山區各項服務建設，只要牽涉到包括中央經濟部、台電、國產署等，王鴻薇都親力親為辦理許多會勘，跟台北市政府配合非常好，問政服務有目共睹。

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他說，這麼優秀的立委要被民進黨罷免，真的沒有道理，很希望、呼籲所有民眾，726一定站出來投下不同意罷免，不要讓王鴻薇孤軍奮戰；他也提到，希望台北市5位藍委，都可以挺過這次難關，絕對不同意總統賴清德、民進黨一步步侵蝕台灣寶貴民主。

媒體也問蔣萬安身穿的「我不同意」T恤，蔣萬安說正加緊趕工，這幾天會做好，不止會發給台北市國民黨委員，其他縣市很多立委都面對不公義的罷免，希望支持者、好友們，不認同大罷免都可以穿上這件衣服表態。

街講過程中，許多民眾向王鴻薇表達支持，還有人特地來送早餐替她加油打氣。

蔣萬安（右）、王鴻薇（左）今早進行街講。（記者甘孟霖攝）

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