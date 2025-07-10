蔡英文現身為大罷免催票？幕僚澄清：5年前舊影片被剪接

蔡英文2020年大選期間，曾推出一支「一個拉一個，小英總統篇」宣傳片，如今被網友剪接為支持大罷免。（圖擷自蔡英文YouTube頻道）

2025/07/10 21:51

〔記者陳政宇／台北報導〕24件國民黨立委罷免案將於26日登場，近日網路傳出一段前總統蔡英文錄影現身，號召投下同意罷免票的影片。對此，一名曾參與蔡英文競選團隊的幕僚今（10日）澄清，這是網友剪接5年前的舊影片，後面726相關訊息則是被加上去的。

大罷免決戰倒數，網路上瘋傳一段影片，蔡英文在片中表示，「在這個關鍵的時刻，我想要跟你們說，無論我們之間有多少的不同，我們都一樣熱愛台灣的安穩生活，我也相信我們都一樣熱愛台灣這個民主自由的國家，現在輪到我們說話了，全世界都在看台灣會怎麼大聲說話，為了台灣、回家投票」。影片最後出現一張圖片，寫道「7月26日同意罷免」。

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不過，經本報向幕僚查證，他說明，這是網友剪接5年前的舊影片，後面726相關訊息則是被加上去的。

回顧蔡英文2020年大選期間，曾推出一支「一個拉一個，小英總統篇」宣傳片。而近期流傳的影片，則拿掉原本談及「再過幾天，就是總統大選的日子」、「一月十一日、一個拉一個，用選票大聲說話」等片段。

此外，近期也流傳一支蔡英文拿著「看過來，不同意罷免」看板的變造影片。據了解，安全單位已注意到此類中共認知操作的作為，也提醒民眾留意、勿輕信網路流傳影片。

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