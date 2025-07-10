分科測驗如期舉行 大考中心：停班停課區考生交通住宿費可申請補助

大考中心應變小組會議決議，分科測驗明、後天如期舉行。（資料照）

2025/07/10 20:12

〔記者林曉雲／台北報導〕丹娜絲颱風過境重創南部地區，部分行政區今天停班停課，大考中心召開「114學年度分科測驗試務重大事故應變小組會議」，參照中央氣象署明（11）日預估雨量，以及目前配置於台南、高雄、屏東、台東4縣市所有考分區學校電力都正常，決議分科測驗明、後天如期舉行，依原定各節次考試時間辦理。

大考中心說，若因丹娜絲颱風影響復電不及，致考生居住地停止上班上課，需於明後兩天提早出門前往應試地點所衍生的交通，或考前一日於考場學校附近住宿所需額外經費支出，考生得於考試後檢據相關證明與單據，向大考中心申請全額補助。

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大考中心說明，會議邀集台南、高雄、屏東、台東等縣市政府教育局處，此4個縣市之承辦考區大學以及考場學校代表，以及交通部中央氣象署、台電公司代表等，就試務辦理及可能之處置措施進行討論。

大考中心說，經會議討論並確認，目前全國28考區及40個分區試務整備情形，皆已完成電力檢測、試場佈置及環境清消等相關作業，各試場已準備就緒，今日部分行政區雖因電力尚未恢復而停止上班上課，但參照氣象署明日預估雨量，以及目前配置4縣市之所有考分區學校電力皆正常的情況下，決議如期舉行。

大考中心呼籲各地區考生於考試當日，請盡量提早出門，避免因交通因素遲到而影響應試時間。居住於停班停課行政區之考生，於考試期間如有與試務相關緊急問題，請於上午7時至下午7時，致電大考中心洽詢（02-23661416 轉 608）；或就近洽詢下列各考區承辦大學：台南一考區（成功大學，06-275-7575 分機50193）、台南二考區（台南大學，06-213-3111 分機242）、高雄一考區（高雄師範大學，07-717-2930 分機1111~1115）、高雄二考區（中山大學，07-525-2000 分機2140）、高雄三考區（高雄大學，07-591-9000 分機8241~8243）、屏東考區（屏東大學，08-766-3800 分機11302）、台東考區（台東大學，089-517-335）。

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