一審主任檢察官推薦名單出爐 北檢林俊言入圍

法務部。（資料照）

2025/07/10 20:14

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今年開出24名一審主任檢察官需用名額，有意願調升一審主任檢察官者共66位（台北地檢署及彰化地檢署各一名檢察官表示放棄推薦）。9位民選檢審委員今召開檢察官人事審議委員會「會前會」，選出36名推薦名單，入圍者的司法官訓練所結訓期別橫跨44期到53期，其中，偵辦前民眾黨主席柯文哲涉貪的台北地檢署承辦檢察官林俊言、唐仲慶也在名單中，將交由正式檢審會討論後，轉呈法務部長鄭銘謙從正式入圍名單中遴定24人出任。

檢審會共17名委員，其中8名為官派、9名為民選（檢察官投票選出的代表），依慣例，民選委員會在檢審會開會的前一天召開「會前會」，從各地檢署檢察官票選名單中，推薦1.5倍人選即36位至正式檢審會，檢審會討論後再轉呈法務部長，從正式入圍名單中遴定24人出任，正式名單通常在兩週後出爐。

請繼續往下閱讀...

9位民選檢審委員在下午2時許就召開「會前會」，經充分討論及表決結果，晚間6時30分結果揭曉。

民選檢審委員推舉名單如下:

士林地檢署：林思吟（49）

台北地檢署：唐仲慶（51）、朱家蓉（50）、鄭少珏（46）、黃惠欣（49）、林俊言（46）、劉韋宏（51）

新北地檢署：陳錦宗（49）、黃筱文（50）、陳柏文（51）、黃佳彥（51）

桃園地檢署：張家維（52）、陳書郁（53）

新竹地檢署：葉子誠（52）

台中地檢署：吳昇峰（49）、張富鈞（46）、謝怡如（47）、張時嘉（49）、何建寬（44）、張凱傑（47）

南投地檢署：黃慧倫（49）

苗栗地檢署：楊岳都（52）

彰化地檢署：陳鼎文（47）、王元郁（46）

嘉義地檢署：江炳勳（52）

台南地檢署：彭盛智（49）、林怡君（49）、胡晟榮（47）、徐書翰（53）

高雄地檢署：李侑姿（47）、任亭（48）、吳韶芹（49）、許怡萍（45）

橋頭地檢署：楊翊妘（54）、周韋志（52）

屏東地檢署：賴帝安（53）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法