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    19歲男遭暴打慘死艋舺大道檳榔攤 竟是與兄弟女友「勾勾纏」遭私刑

    李姓主嫌和許姓女友親蜜合照（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    李姓主嫌和許姓女友親蜜合照（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    2025/07/10 20:35

    〔記者劉慶侯／台北報導〕19歲鄭姓男子昨天（9日）被發現陳屍台北市萬華艋舺大道檳榔攤2樓。萬華警分局先後在新北市三重拘提26歲李姓男子和他18歲許姓女友、參與凌虐的4名男女到案。警方原以為是毒品糾紛，但據調查，李男不滿死者對他的女友「勾勾纏」，才糾眾押人毆打教訓打人。訊後將明天依殺人罪嫌將涉案4男2女移送辦。

    警方說，李男和死者鄭男、涉案者平日兄弟相稱，年紀最長、渾身刺青的李男是領頭大哥，混跡新莊、三重等地，有宮廟活動就去當陣頭、八家將。

    案發地點艋舺大道檳榔攤是二層樓老舊平房，原本是竹聯幫地堂據點，地堂撤離，二房東層層轉租，成為艋舺、新莊、三重等地邊緣分子聚集處所，李男有時也會帶著陣頭兄弟來這裡。

    警方調查，李男得知鄭男糾纏他女友，醋意大發，找了7男2女將鄭男騙到檳榔攤二樓辦公室，持球棒毆擊、拳打腳踢，鄭男不支倒地昏厥，大家才離去，獨留16歲黃姓少年看守，他觀察鄭男仍有動靜，以為沒事，到一樓沙發睡覺。

    新北市汐止分局緝毒人員6月間逮獲未成年毒蟲，鎖定毒品來自艋舺大道這處檳榔攤，蒐證後，昨天到場取締，發現黃姓少年趴在一樓大廳沙發呼呼大睡，搖醒他後，他身上搜出依托咪酯煙彈；警方上2樓赫然發現鄭男倒趴在地，渾身是傷，已無氣息。

    警方連夜追查，將李男、許女等8名男女帶回偵訊，再加先前逮捕的黃姓少年，全案落網共計9人，其中有5名未成年在場，泠血觀看或參與凌虐。

    警方經交叉比對和隔離偵訊，逐步釐出涉嫌動手毆打凌虐鄭男的是李男、許女和許女的26湯姓女友、27歲朱男、16歲少年、黃姓少年等共6人，警方預計11日依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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