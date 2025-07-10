丹娜絲害高鐵創最晚收班紀錄 帆布、招牌吹落軌道告警系統狂響

高鐵鐵車行進間若軌道有異物入侵，告警系統就會啟用並示警。（記者吳亮儀攝）

2025/07/10 19:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部，高鐵列車在7月6日深夜雲嘉南路段二度中斷，強風豪雨導致路線上告警系統不斷警告，軌道上也吹來許多掉落物，包括帆布、招牌和樹木等。

台灣高鐵公司說明，高鐵「行控中心」（OCC）由上百位控制員日以繼夜分三班輪值，24小時監控來自車站、列車、基地等各種營運資訊，而「天然災害告警系統」（DWS, Disaster Warning System）透過布設在高鐵沿線的偵測器，隨時偵測可能影響行車安全的訊號，只要偵測到異常就會觸發告警，傳送訊號到列車駕駛和行控中心，讓駕駛及行控中心即時且精準掌握災害狀況，並迅速進行各項反應措施。

請繼續往下閱讀...

高鐵公司說明，若「天然災害告警系統」偵測到地震、異物入侵、邊坡滑動、落石等與安全直接相關危險訊號，就會透過「自動列車控制系統」（ATC, Automatic Train Control System）發送停車指令停駛列車，確保營運安全。

丹娜絲颱風在南部地區風雨強勁，7月6日深夜發生跳電狀況。高鐵行控中心副理周郁閔指出，當時列車行經嘉南地區，在深夜23時48分跳電後便無法立即復電，直到隔日凌晨0時48分才恢復供電，列車便將乘客送到鄰近嘉義站，「這是高鐵營運以來最晚收班的紀錄」。

周郁閔指出，告警系統當晚顯示的強風警告特別多，也擔心列車停在車站與車站間的軌道上，在大風大雨之際緊急接駁有風險，因此才在供電後到嘉義站，先請乘客先行下車再安排後續轉乘。

他也指出，事後統計當時異物入侵鐵軌狀況，有包含帆布、廣告板等物品，雖然每次到颱風天前夕都會請沿線縣市政府宣導，軌道周邊的居民或業者要固定好看板或易掉落物，以免遭颱風天強風颳走物品，掉落軌道上導致意外。

高鐵公司示範行控中心控制員遇上天然災害告警系統遇上強風豪雨時的標準作業流程。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法