國民黨成立反惡罷勞團後援會 朱立倫、蔣萬安同台籲726投下不同意票

國民黨主席朱立倫（右五）、台北市長蔣萬安（右四）及五位台北市立委出席台北市「挺勞權 護勞工 顧民生 反惡罷」勞工團體後援會成立大會。（記者羅沛德攝）

2025/07/10 20:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午舉辦台北市「挺勞權，護勞工，顧民生，反惡罷」勞工團體後援會成立大會，國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安以及被罷免的5名台北市立委都出席，呼籲726投下不同意票。朱立倫致詞說，民進黨不顧民生，每天拚政治、搞鬥爭，就連立法院通過的「還假於民」國定假日，立法院民進黨團總召柯建銘都說大罷免成功後要收回，最近還說大罷免成功就要用刑法100條伺候在野黨立委，如果大家不出來投不同意票，就會讓賴清德總統得逞，這樣台灣還有未來嗎？

朱立倫說，現在的關鍵就是有很多人還不知道要出來投票，很多人有錯誤的感覺，以為自己不支持大罷免，所以不要站出來投票，這是完全錯誤的，而且會縱容惡罷與賴清德，所以726大家一定要出來投下不同意票。

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朱立倫指出，勞工最關心的就是要「活下去」，關心經濟與荷包問題，而全世界現在最關心的是關稅貿易戰，台灣民眾最關心今晚或明天的「開獎結果」（美國公布對台關稅），如果我們「中獎」了，關稅變成20幾趴、30幾趴，所有台灣產業與各行各業經濟都會受極大衝擊，同時從4月初到現在，新台幣已經升值10幾趴，出口業者與中小企業怎麼辦？今天台積電業績衰退，讓台積電很冤枉，就是因為新台幣升值所導致。

朱立倫還說，198家台灣企業都去美國投資，採購美國，台積電也被送到美國，台灣所有可以送的、買的，可以跪的，全都做了，結果是什麼？如果關稅超過10趴，不如英國等歐洲國家，台灣就要受重傷！

朱立倫指出，全世界都在關心拚經濟時，賴清德卻在搞政治、搞鬥爭，沒有顧民生、拚經濟，立法院正在審議特別條例，針對關稅、貿易、經濟問題，賴政府才打算編列930億預算，韓國上週五剛通過第2次追加拚經濟的振興方案，搞了9000多億，還要普發現金，從3000元到1萬2000元不等，新加坡8月6日也要開始普發現金1萬到2萬元，每個國家都在拚經濟，反觀台灣預算只有韓國的10分之1，國民黨主張普發現金1萬元，政府卻說沒錢，「怎麼可能沒有錢，這些錢都是人民納稅的血汗錢，我們要刺激消費，讓店家可以喘一口氣。」

蔣萬安則說，5位國民黨台北市立委不論學經歷、問政品質以及捍衛民眾的決心，從事地方服務或提案修法，都是立法院最頂尖的一時之選，這些立委幫民眾爭取國定假日，站在勞工的一方，幫勞工爭取權益，反觀民進黨51位立委全部投下反對票。此外，5位台北市國民黨立委還通過許多福國利民的法案，例如核電延役、電價凍漲、提高國軍薪資，並協助他爭取中央經費，如果沒有這5位在中央協助，他的許多政策都將無法進行。

蔣萬安指出，這次民進黨發動大罷免毫無正當性，就只因位民進黨選輸就要翻桌，動用納稅錢陪民進黨重選，完全沒有道理，他呼籲大家用手上的一票，告訴賴清德與民進黨，大家不同意賴清德只搞政治，不做正事，反對賴清德把不同意見的人當成「雜質」，不同意賴清德養共諜，讓百姓用肺發電。

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