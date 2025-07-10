中共伸黑手？台灣壹傳媒險遭「幽靈本票」掏空1.05億 陸委會：檢方在查

台灣壹傳媒險遭「幽靈本票」掏空1.05億，陸委會今說，有沒有發生背信、詐欺或偽造文書？檢方正在查。（資料照）

2025/07/10 18:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港壹傳媒集團創辦人黎智英來台創立的壹傳媒集團，旗下包括《壹週刊》、《蘋果日報》、《蘋果新聞網》陸續熄燈已4年，近日驚傳疑遭人以「幽靈本票」意圖掏空公司資產，總金額高達1億500萬元。關於背後有無中共操作？陸委會發言人梁文傑今天說，現在檢方正在查，我們尊重檢方看法。

有媒體報導，壹週刊前社長邱銘輝去年11月底收到士林地方法院的裁定，稱一家名為「喬富資本控股管理顧問股份有限公司」聲稱持有壹傳媒台灣分公司的開立的2000萬元本票，但邱銘輝不解，本票開票日前半年壹週刊就已停刊，邱銘輝向前公司法務核對後，發現疑點重重。

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不只如此，壹傳媒旗下另一家從未實際對外營運的公司「壹本便利」也收到本票裁定，債權人為「康閎事業有限公司」，票面金額3500萬元；去年12月中旬，停刊的蘋果日報也遭一名男子劉家良（改名為劉世紘）向士林地院聲請5000萬元本票裁定。

壹傳媒前高層與律師會同研判，三張共1.05億元的本票，疑為不明人士利用公司清算未竟之際，涉嫌偽造票據，企圖非法侵占公司剩餘資產，已蒐集相關事證向士林地檢署檢舉告發。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，這件事當初香港的法院，委任人員清算香港蘋果日報台灣分公司的時候，因為根據相關的規定，香港法院所發的命令，然後委任人要進來台灣，必須要向我駐香港辦事處申請文書驗證，包括人要進來需不需要我方同意等。

梁文傑指出，我們的見解是，黎智英之所以遭到拘捕，然後壹傳媒遭受清算，主因是「港版國安法」這個惡法，港方依此惡法所為的相關判決或作為，顯然有違背我國之公序良俗，對我們來說，「我們不認為他有效力」。

梁文傑進一步說，在香港的部分，我們的文書驗證及他的人員往來等，因為不認為是有效的，所以到目前為止，相關程序都沒有進行。

梁文傑提及，現在回頭來看，這個案子應該是台灣壹傳媒幾家公司的負責人，他們已經把公司的大小章給了這一位香港方面委任的會計師，所以會計師用壹傳媒的名義去處分一些資產，這部分民事上有效或無效，不是陸委會可以決定的，這個要看法院。

他強調，這裡面有沒有發生背信、詐欺或偽造文書的事，因為現在檢方正在查，我們尊重檢方看法。

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