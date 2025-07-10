台灣音樂家赴中被迫喊我愛中國 陸委會：有防備對方也會塞話到你嘴巴

陸委會發言人梁文傑今天說，音樂家受邀演出被迫喊政治口號，類似這樣的非常多。因為這些活動基本上都是中共各部門拿統戰預算出來辦的。（記者陳鈺馥攝）

2025/07/10 18:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣音樂家朱紫渝受邀赴中國參與「純粹音樂演出活動」，抵達中國後竟被要求喊出「我愛黃河、我愛中國」等政治性口號，與行前承諾大相逕庭。陸委會發言人梁文傑今天直指，去的時候就算你很有防備，還是可能被對方把一些話塞到你的嘴巴。

音樂家朱紫渝在社群媒體揭露，原本受邀參與純粹的音樂演出活動，抵達中國後才得知是慶祝台灣光復80週年，甚至被要求喊出「我愛黃河、我愛中國」等政治性口號。

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她質疑，該演出不僅取消原定錄音，排練時間也被縮減，僅進行簡單走位後就直接演出，整個過程充滿政治目的性，讓參與的人感到無奈。

梁文傑在陸委會記者會說，音樂家受邀演出被迫喊政治口號，類似這樣的非常多。因為這些活動基本上都是中共各部門拿統戰預算出來辦的，會邀請你過去，然後招待你，甚至給你酬勞，其實只有一個目的就是宣傳。

梁文傑指出，最後一定會有一場表演，要你說一些什麼話，唱一些什麼歌，甚至你沒有說過的話，中方在報導時都可以說你有說過，實際上你可能一句話都沒講過。

梁文傑說，我們一再提醒大家，類似活動目的其實就是為了宣傳，大家去的時候就算你很有防備，還是可能被對方把一些話塞到你的嘴巴，這樣的事已經不勝枚舉。還是要提醒大家要去，就是要有高度防備心，不需要接受的招待，就不要接受。

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