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    中國逕啟用W121至今兩航班通過 陸委會：不影響我方安全

    中國民航局6日片面宣布，將啟用M503航路W121銜接線，陸委會今日強調，W121啟用到目前為止，大概有2架次飛機通過，並沒有影響台北飛航情報區的安全。（資料照）

    中國民航局6日片面宣布，將啟用M503航路W121銜接線，陸委會今日強調，W121啟用到目前為止，大概有2架次飛機通過，並沒有影響台北飛航情報區的安全。（資料照）

    2025/07/10 17:48

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國民航局6日片面宣布，將啟用M503航路W121銜接線，引發外界關注中共軍事威脅。陸委會發言人梁文傑今日強調，W121啟用到目前為止，大概有2架次飛機通過，我方都有掌握，並沒有影響台北飛航情報區的安全。

    梁文傑在陸委會例行記者會表示，這幾次都是中方片面宣布，以W121航路來講，中方前一天有透過既有聯繫機制，也就是中國民航單位片面通知我民航局，我方收到訊息後有向他們表達「不同意」，希望就此問題能有所協商，但對方並沒有回應。

    關於W121有無具體影響？梁文傑說，W121啟用到目前為止，大概有2架次飛機通過，我方都有掌握，並沒有影響台北飛航情報區的安全。

    另，政府是否會有反制措施，梁文傑回應，因為是屬於M503其中一條，是把它當成整體事件，中方做很多事情都是片面的，包括中國海警船來金門禁限制水域，我們也是一直抗議，但他們從來不理會，所以部分還是呼籲，單方面作為只會讓兩岸關係越走越遠。

    此外，全台大罷免國民黨立委將於7月26日投票，中共接下來是否會有軍事威嚇影響大罷免？梁文傑說，現在要進行任何的軍事威嚇，其實和什麼樣的訴求沒有關係。

    梁文傑提及，現在罷免團體主要訴求是對於個別立委的不信任，基本上屬於台灣內政，誰應該被罷免，誰不應該被罷免，這是台灣人自己的決定，如果對岸還是要利用這些機會來做一些施壓的話，結果必然不會如他們所願。

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