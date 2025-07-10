中國頻侵擾金門禁限制水域 陸委會不建議辦理「金廈泳渡」

原定7月26日舉辦的「金廈泳渡—全球華人接力公開賽」，因統戰疑慮，今年可能喊卡。圖為去年「金廈泳渡」女子組選手下水。（資料照）

2025/07/10 17:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會認定中共主辦的「金廈泳渡」是統戰活動，中央要求金門縣府勿配合辦理。關於「金廈泳渡」7月26日是否停辦？陸委會發言人梁文傑今日強調，我們不建議辦理。

梁文傑在陸委會記者會表示，我們沒有發公文給金門縣政府，因為它是屬於體育活動，所以金門縣政府是先向體育署申請，然後體育署來問陸委會意見。陸委會意見是，因為去年開始中國海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，現在水域安全的問題，必須重視各部門的意見，我們不建議辦理。

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梁文傑指出，至於另一個金門海上長泳活動，因為是在我方水域，這部分屬於一般的體育專業交流，就由體育署去審認，我們樂見其成。

梁文傑說明，金門海上長泳活動是辦在我方水域內，如果金門的主辦單位要邀請中方選手來參加活動，會把它當作是一般體育交流。事實上，這樣的交流活動非常多，只要在我們水域裡面安全無虞，都樂見其成。

針對海上長泳活動，今年是否有海、陸兩會官員參加？梁文傑說，目前沒有收到金門縣政府的邀請函，這是金門縣政府主辦的，與兩岸沒有什麼關係。

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