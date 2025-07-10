建臺高中錯誤報名考科 學生團體EdYouth：學校的錯勿犧牲學生

建臺高中錯誤報名考科，EdYouth呼籲，學校的錯勿犧牲學生。（資料照）

2025/07/10 17:26

〔記者林曉雲／臺北報導〕針對苗栗縣私立建臺高中爆出錯誤報名大學分科測驗考科，導致23名學生受害。學生團體臺灣一滴優教育協會（EdYouth）今（10）日發表聲明，呼籲教育部與大考中心應提出具體補救方案，切勿讓學生為學校行政疏失承擔沉重後果。

建臺高中部分學生原應報考生物科，卻被錯報為歷史科；亦有學生欲報考歷史卻被誤登為生物者，另有學生之數乙科目完全漏報。教育部與大考中心均表示試務系統已關閉，基於公平性考量，無法更動報名資料或另行安排考場。

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EdYouth認為，現行制度並非全然無法可施，大考中心仍可針對個案提出補救措施，教育部與大考中心應思考加開特殊考場、安排補考場次，甚至允許個案學生以具效力之學測成績進行換算等方式作為替代依據，在不影響整體試務秩序的前提下，仍能合理回應學生所遭遇的行政疏失。

EdYouth理事長蔡其曄表示，此次錯誤並非學生個人造成，卻因校方、主管機關皆未及時發現與修正，導致學生淪為最終受害者，建臺高中因教務處行政疏失，導致學生受制度規定影響甚深，制度的設計初衷應是協助學生保障與確認自身權益，而非將責任全部轉嫁至學生身上。

中投學生聯合會副理事長、來自苗栗的高三學生溫芝辰表示，行政失誤不該由學生承擔，學生3年準備的努力不能因行政疏漏而被抹煞，呼籲教育部應立即提供特殊考場或安排專案補考，讓受影響學生獲得合理救濟管道。同時，學校亦應全面檢討集體報名作業流程，避免類似事件再次發生，以保障學生受教權。

EdYouth常務理事洪振翔也提到，建臺高中至今只說要承擔責任，但沒有提到具體作為，如果迫使學生將要重考，誰能彌補學生一年光陰。

EdYouth強調，將錯誤合理化、將救濟空間封死，並非真正的「公平」，呼籲教育部與大考中心立即啟動補救機制，並對建臺高中的行政疏失進行徹查與究責。

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