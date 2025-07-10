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    國台辦嗆漢光演習是「備戰謀獨」 梁文傑駁斥：台灣連有國防都不行？

    陸委會發言人梁文傑今天說，現在對中共而言，台灣連有國防都不行，連有軍隊都不行，我們絕對無法接受。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今天說，現在對中共而言，台灣連有國防都不行，連有軍隊都不行，我們絕對無法接受。（記者陳鈺馥攝）

    2025/07/10 17:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國軍展開史上最長、10天9夜的「漢光41號」演習，由三軍部隊進行實兵、實裝演練。中國國台辦發言人陳斌華嗆聲，妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」，無論搞多少演練，都阻擋不了「祖國必然統一」的歷史大勢。陸委會今日駁斥，現在對中共而言，台灣連有國防都不行，連有軍隊都不行，「我們絕對無法接受」。

    今年漢光演習時間延長一倍，參演人數創歷年之最，並首次將「中國2027攻台」作為想定，與「城鎮防衛韌性演習」相結合，新增「灰色地帶襲擾」、「認知作戰」等演練內容。

    陳斌華指稱，「民進黨當局」頑固堅持台獨分裂立場，為煽動兩岸對立對抗，一再浪費民脂民膏，大搞「全民皆兵」，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車，不斷升高台海緊張局勢，妄圖「以武謀獨」、「備戰謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，葬送台灣民眾安全福祉。

    陳斌華嗆言，台獨是絕路，統一擋不住。不管民進黨當局如何裝腔作勢、窮兵黷武，都是不堪一擊的「花架子」；無論搞多少演練，都改變不了台獨必然失敗的下場，更阻擋不了「祖國必然統一」的歷史大勢。

    對此，陸委會發言人梁文傑批評，這些說法都是老生常談，不過有看到一個新的名詞叫「備戰謀獨」，除了原本的「倚美謀獨」、「倚武謀獨」外，現在有一個新名詞叫「備戰謀獨」，就是台灣連備戰也是要搞獨立。

    梁文傑強調，台灣從1949年以來就維持高度有效的軍隊，國防實力在世界排名一向是名列前茅，備戰這麼多年，現在卻說備戰是在謀獨，這不是很奇怪？現在對中共而言，台灣連有國防都不行，連有軍隊都不行，我們絕對無法接受。有強大的國防實力，才是保障台灣現狀的關鍵。

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