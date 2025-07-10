丹娜絲颱風重創中南部 芥菜種會動員急難救助關懷

丹娜絲颱風重創中南部，造成慘重災情。（圖由基督教芥菜種會提供）

2025/07/10 15:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕「那晚像世界末日，我真的以為，家要被吹走了……」丹娜絲颱風從嘉義登陸重創中南部，基督教芥菜種會發動急難救助，社工冒雨走訪嘉義、台南等受災戶，包含遭土石流侵襲、屋頂破損、多區停電等，並指出弱勢家庭多半居住老舊房舍，呼籲極端氣候下，需要更多人在風雨中提供守護與支持。

基督教芥菜種會中區、南區助人網中心及防救災團隊指出，颱風後第一時間啟動災後關懷，社工們冒雨走訪，包括嘉義縣梅山鄉2戶因土石流、倒樹受阻；嘉義朴子、民雄、六腳有多戶屋頂破損、門窗漏水；台南市七股有案家的屋頂毀損、廁所天花板位移漏水仍未止歇，以及許多地區停電無訊號等災情。

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住在台南將軍區的11歲小雯一家，親歷最強風雨的恐懼，小雯的爸爸說：「我住這裡40年了，從來沒遇過這樣的風。晚上11點多風最大，屋子整個在搖，屋頂一片一片被吹走，雨直接灌進家裡，我們只能抱著小孩，和妹妹縮在客廳角落，不知道能不能撐到天亮。」如今一家三口只能暫住親戚家，社工則送上急難救助金、生活物資與飲水等。

同住將軍區的小美媽媽，獨自撫養有身心障礙的姊姊與7歲的孩子，那晚狂風暴雨夜裡，屋瓦如同要整片掀起，孩子和弟弟的孩子嚇得相擁而泣，一家人徹夜未眠，隔日發現廚房、客廳、房間滲水嚴重，連維生的機車也報廢。芥菜種會社工第一時間送上生活物資箱、慰問金及家電用品，並由牧師禱告祝福，盼讓小美媽媽有勇氣繼續撐起這個家。

芥菜種會執行長李肇家表示，弱勢家庭多半居住老舊脆弱的房舍，極易在風災首當其衝。多年來訪視關懷與防救災服務，提供急難救助金、生活物資箱、房屋修繕評估與後續陪伴。每一次風災，都提醒我們，家園安全，不只是颱風季的議題，災害復原不該只靠一次補助，更需要社區長期連結與支持網絡的投入。

丹娜絲颱風重創台灣，雲林北港受災戶家中玻璃門、騎樓鐵皮、柱子破損，芥菜種會社工給予關懷和慰問。（圖由基督教芥菜種會提供）

芥菜種會社工帶著生活物資箱探訪丹娜絲颱風受災家戶。（圖由基督教芥菜種會提供）

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