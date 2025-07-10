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    錯失時機！ 曾提供「報考資料確認表」 大考中心︰建臺高中未提出改正

    苗栗私立建臺高中報錯分科測驗考試科目，損害23名考生權益，引發風暴。（資料照）

    苗栗私立建臺高中報錯分科測驗考試科目，損害23名考生權益，引發風暴。（資料照）

    2025/07/10 15:17

    〔記者林曉雲／台北報導〕苗栗私立建臺高中報錯分科測驗考試科目，損害23名考生權益案，考生家長向國教行動聯盟反應未收到學生簽名確認文件。大考中心說明，對於由學校集體報名的考生，報名機制設計了學校檢核加上考生檢核的雙重機制，大考中心以學校上傳檔案為主，提供「報考資料確認表」給學校，由學校交給考生親自核對確認無誤後簽名，這份資料不需要回傳給大考中心，如果需要改正，學校應在期間內提出，但建臺高中未提出改正。

    大考中心說明，由學校集體報名的考生，大考中心設計了學校檢核加上考生檢核的雙重機制，因為集體報名是由學校處理，學校上傳甚麼檔案內容，大考中心就以此為主。

    大考中心表示，學校將考生的基本資料、報考資料及相片匯入報名系統後，學校可由系統列印每位考生的「報考資料確認表」，請考生親自校核確認無誤並簽名，確認完後，這份資料不需要回傳給大考中心，由集報學校留存備查。

    大考中心說明，6月18日確認報名資料期間的第1天，大考中心即會回傳高中上傳的檔案內容給高中，讓學校確認，如果有不可歸責於考生之情事，學校應在6月18至20日的報名資料確認期間提出更正，經查，建臺高中均未在期限內提出更正。

    大考中心說明，學生確認簽名文件由學校留存備查，不須回傳大考中心。（記者林曉雲翻攝）

    大考中心說明，學生確認簽名文件由學校留存備查，不須回傳大考中心。（記者林曉雲翻攝）

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