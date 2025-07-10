國民黨控曾背書屏東光電 蔡英文辦公室駁未介入個案

蔡英文去年四月時任總統於世界地球日，與環團代表交流，討論光電加風電等能源轉型，盼台灣邁向永續發展。（蔡英文臉書）

2025/07/10 15:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕前總統蔡英文辦公室今日指出，針對近日因風災所致屏東佳冬離岸有浮動設施受損，進而遭特定人士刻意污名化蔡前總統過往相關政策等言論，蔡辦強調，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。

國民黨昨指控，颱風丹娜絲侵襲南台灣，揭開民進黨「能源遮羞布」，經濟部過去補助新台幣1億多元設置光電設備，如今颱風引起大浪打散位於屏東佳冬外海的太陽光電系統浮台設施，棚架殘骸遍布屏東佳冬海岸邊，破壞海岸生態；呼籲經濟部拿出擔當，檢討徹查光電亂象，查明有沒有利用補助中飽私囊。

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國民黨發言人楊智伃更稱，民進黨對於浮動式光電的背書從蔡英文時期即開始，報導稱蔡英文在2016年選前曾與旭東環保科技公司董事長密談4小時，旭東公司屬性綠油油，形成互相串聯的利益關係。

針對上述指控，蔡英文辦公室今日做出駁斥。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景指出，針對近日因風災所致屏東佳冬離岸有浮動設施受損，進而遭特定人士刻意污名化蔡前總統過往相關政策等言論，蔡辦三點回應如下：首先，該案係由經濟部補助協助業者投入新興能源技術研發，此係世界各國常見之輔導產業推動作法，相關細節經濟部均已完整公開說明，不難查證。

其次，蔡辦說，蔡前總統過去積極推動再生能源發展，並鼓勵產學研各類前瞻能源技術研發，惟並未介入任何個案推動。第三，某政黨楊姓黨工主管以記者會及新聞稿訛指蔡前總統於當選前與業者「密談四小時」，不僅毫無事實基礎，更有惡意扭曲影射之虞，恐是青年參政的不良惡習，令人遺憾。

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