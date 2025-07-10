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    緝毒大隊長徐宏杰涉貪50萬交保 涉替地下博弈業者查個資、洩偵查秘密

    刑事局第八大隊長徐宏杰涉貪，士林地檢署凌晨諭令50萬元交保（記者張文川翻攝）

    刑事局第八大隊長徐宏杰涉貪，士林地檢署凌晨諭令50萬元交保（記者張文川翻攝）

    2025/07/10 15:23

    〔記者張文川／台北報導〕刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰，疑似涉嫌貪污收賄，昨由士林地檢署指揮警、調發動搜索，約談徐弘杰與魯姓地下博弈業者到案，檢察官今凌晨諭令徐宏杰50萬元交保、魯男10萬元交保，檢警查出，徐宏杰涉犯罪名包括違背職務收受不正利益、違反個資法、刑法洩密罪等，犯案時間長達3年。

    士檢指出，徐宏杰於2017年至2020年間，涉犯貪污治罪條例之違背職務收受不正利益、違反個人資料保護法，以及刑法洩漏國防以外秘密等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭令徐宏杰交保50萬元，魯姓業者交保10萬元。據悉，魯男是地下博弈業者。

    警政署政風室接獲情資指稱，徐宏杰涉長期收受魯男提供的不正利益，私自為其提供公務取得的民眾個資，洩漏偵辦案件的應保守秘密。政風室報告士檢偵辦，檢察官昨指揮警署政風室、台南市調查處發動搜索並約談到案，檢察官今凌晨2時許諭令徐、魯2人交保。

    刑事局表示，對於員警違法違紀行為，將秉持不掩飾、不庇縱、不護短的態度，以及毋枉毋縱的精神查辦，如有發現同仁涉及違法，將嚴懲不貸。

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