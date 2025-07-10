藍委亂砍「打詐預算」罷團轟：葉元之直播小丑、洪孟楷騙票首腦

經民連與罷團10日舉行「誰在國會大砍反詐騙預算？」記者會，並發表「罄竹二號報告書」。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/10 14:07

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白今年初在立法院大砍今年度反詐預算近三億元，引發民怨。新北罷團今日在經民連召開「誰在國會大砍反詐騙預算？」記者會中點名國民黨立委林德福、張智倫、洪孟楷、葉元之等人依附黨意，刪減打詐預算、剝奪民眾求助與追回積蓄的機會，更直指洪孟楷形同騙票集團首腦、葉元之則淪為國會直播小丑，籲選民7/26投下同意罷免，共同守護台灣。

罷免國民黨立委林德福、張智倫團體「倫刪立舒、無獻清林」志工代表鄧霆表示，砍防詐預算之舉並非監督，而是為詐騙集團開路，讓第一線打詐單位「斷炊」，無視雙和詐騙案件飆升、家庭破碎的悲劇。

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鄧霆質問，林德福為何不顧跨國抓捕需求而砍外交司法預算；張智倫一邊喊打詐卻一邊支持削減數發部預算，導致政府無法建立追蹤詐騙的數位系統。他強調，每一次刪減的預算，都將剝奪民眾求助與追回積蓄的機會，形同拆除人民最後一道防線，讓許多雙和鄉親失去一輩子積蓄。

鄧霆呼籲，懇請所有雙和鄉親在7月26日站出來投下罷免同意票，罷免這些不適任的立委，守護自身安全，並參與這波罷免24位立委的行動，共同守護台灣。

「罷洪！刻不容楷」志工Nick指出，洪孟楷一面在節目上呼籲總統關注打詐，卻又在國會刪除打詐預算，甚至曾為涉詐的二五電訊召開公聽會，顯示其判斷失誤且不為人民好好審查預算，實屬不適任。

Nick痛批，洪孟楷將公民連署的合法機制抹黑為違法、封鎖選民溝通管道、污衊公民行動；同時在國會刪除打詐預算，又與有經濟前科的傅崐萁合作推動「欺騙人民的法案」。他強調，洪孟楷月領高薪卻認真做壞事，製造行政立法矛盾、未善盡審查國家預算之責，形同「騙票集團首腦」，罷免洪只是剛好而已。

「罷免葉元之 板橋大刪元」副發言人幫幫忙也批評，葉元之依附黨意，成為藍白聯手刪減關鍵反詐騙預算三億元的共犯，尤其新北更是詐騙案增加最多的區域，但葉元之卻支持「打詐沒成效就砍預算」這種邏輯錯亂的行為。

幫幫忙直言，葉元之是個問政品質奇差、毫無建樹、只愛跑通告的「國會直播小丑」，任職一年才開始在地方出沒只為保住席次。團隊呼籲板橋鄉親在7月26日投票同意罷免葉元之，一人拉三票，突破九萬票，讓板橋東區重返光榮。

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