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    國民黨讓步挺4100億特別條例？ 林楚茵：趁機喊價救罷免

    立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

    立法院民進黨團副幹事長林楚茵。（資料照）

    2025/07/10 13:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院正審議行政院所提因應關稅的4100億元特別條例，國民黨主席朱立倫昨主張，只要求增加普發現金所需的2300億元，並放行國安、台電預算，立場急轉彎引發藍營炸鍋。立法院民進黨團副幹事長林楚茵今（10日）直言，國民黨髮夾彎挺4100億元，這不是退讓、而是趁機喊價加碼，獅子大開口撒幣救罷免，坐實藍白惡意杯葛只為政治操作。

    民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，朱立倫是退一步、讓一步，還是繼續往前進一步、獅子大開口？朱再度面臨領導危機，昨天下午才說新方案，當晚就傳出立法院國民黨團炸鍋，黨中央與黨團不同調、意見沒整合，這是嚴肅的國家政策、財政議題，呼籲國民黨內部先整合好再說。

    吳思瑤並質疑，藍白在這項議題是否持續合作？白營立場又是什麼？柯文哲過去最主張且強調「不要債留子孫、兼顧財政紀律」，雖然民眾黨主席換成黃國昌，但民眾黨會附和朱立倫的說法嗎？這都要觀察。

    林楚茵也批評，朱立倫喊話國民黨願意支持行政院4100億特別預算，同時放行被藍白卡了半年的1000億元台電撥補預算，坐實藍白惡意杯葛只為政治操作，髮夾彎挺4100億元，只為了獅子大開口、撒幣救罷免，「朱立倫不是退讓，而是趁機喊價加碼，國民黨不是回頭支持，而是藉機增加2300億普發現金」。

    林楚茵強調，立法院只有預算審查權，隨意增加行政院預算就是違法，國民黨怕罷免才要灑幣買票，根本沒做財政評估就要硬闖，還把「追加預算」掛嘴邊；但根據「預算法」，特別預算的提出是行政院的職權，不是立法院的職權。

    林楚茵說，藍白擋了大半年，現在為了掩蓋颱風災損預算沒過的責任、轉移台電第一線努力被看見的真相，才來個大轉彎。但轉彎不等於有肩膀，喊價更暴露心虛，國民黨慷國家之慨，只為自保、掩蓋自己亂砍預算、造謠抹黑的政治操作，人民看得清清楚楚。

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