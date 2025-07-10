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    首頁　>　臺北市

    北市消防局30週年啟動雲端協作平臺 強化防災智慧應變

    北市消防局今舉辦「消防心、護臺北，榮耀30再出發」活動時，市長蔣萬安偕同市政府各單位首長正式啟動「災害應變雲端協作平臺」。（記者邱俊福攝）

    北市消防局今舉辦「消防心、護臺北，榮耀30再出發」活動時，市長蔣萬安偕同市政府各單位首長正式啟動「災害應變雲端協作平臺」。（記者邱俊福攝）

    2025/07/10 13:18

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局今天步入30週年，也是結合醫療、學術的北市消防「職業安全元年」，市長蔣萬安出席「消防心、護臺北，榮耀30再出發」相關活動時，先對日前發生於新北市水域搜救事件所造成消防同仁的不幸殉職，全體默哀，表達哀悼之意，隨後偕同市政府各單位首長正式啟動「災害應變雲端協作平臺」，強調希望透過結合科技，讓防救災能更進一步，即時救援，也確保消防弟兄的安全。

    蔣萬安表示，今天是北市消防局84年正式改制之後的30周年，這些年整合各方資源力量，強化救災量能，在許多消防弟兄的努力與傳承經驗下，讓北市的消防救災不論是國內與國外的各項評比，皆名列前茅，正如遠見雜誌最新全國各城市的消防項目評比，北市為六都第一，全國之冠。

    而面對極端氣候與複合式災害挑戰，北市消防局積極導入AI科技與智慧化應變能力，這次啟動的「災害應變雲端協作平臺」具備預警布署、行動EOC、異地備援等多元功能，實踐「市長在哪裡，災害應變中心就在哪裡」之治理理念，象徵防災從應變走向預判，從實體走向雲端。

    今天活動中，為強化專業整合與資源鏈結，北市消防局同步與消防設備師（士）公（協）會辦理公私協力結盟儀式，雙方將在制度協作、技術提升等方面展開長期合作，建構從政策到現場皆具即時性與應變力的完整防災生態系。

    此外，邀請歷屆消防局長「回娘家」，透過祝福影片與現場互動，緬懷改革歷程、傳承消防精神，現場亦舉辦「親子傳承儀式」，由消防同仁與下一代共同參與，傳達薪火相傳、生生不息之意。

    台北市市長蔣萬安出席「消防心、護臺北，榮耀30再出發」活動，強調希望透過結合科技，讓防救災能更進一步，即時救援，也確保消防弟兄的安全。（記者邱俊福攝）

    台北市市長蔣萬安出席「消防心、護臺北，榮耀30再出發」活動，強調希望透過結合科技，讓防救災能更進一步，即時救援，也確保消防弟兄的安全。（記者邱俊福攝）

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